Воду, набранную в центре Киева, проверили в независимой лаборатории.

Воду, которая течет из-под крана в центре Киева у местной жительницы, решили проверить на разные показатели и выяснить, можно ли ее пить.

Забор воды сделала химик независимой лаборатории "УкрХимАнализ" Юлия Чеканова, говорится в сюжете программы "Сніданок з 1+1".

Позже эксперты выяснили, что вода из-под крана пригодна для питья.

В лаборатории отмечали, что взяты две пробы воды – одна для проведения бактериологического анализа (в частности, на наличие кишечной палочки), а вторая – для химического анализа на 50 показателей (есть ли железо, тяжелые металлы и еще некоторые вредные вещества).

"Превышения не обнаружены, можно пить (воду из-под крана – Ред.)", – выяснили в "УкрХимАнализе".

Ранее в "Киевводоканале" сообщали, что в столице безопасно пить воду из-под крана.

Киевлян убеждали в том, что вода из-под крана лучше для питья и приготовления еды, чем бутилированная, поскольку имеет природное содержание минералов и гарантированно безопасна и качественная.

Автор: Екатерина Присяжнюк