Воду, которая течет из-под крана в центре Киева у местной жительницы, решили проверить на разные показатели и выяснить, можно ли ее пить.
Забор воды сделала химик независимой лаборатории "УкрХимАнализ" Юлия Чеканова, говорится в сюжете программы "Сніданок з 1+1".
Позже эксперты выяснили, что вода из-под крана пригодна для питья.
В лаборатории отмечали, что взяты две пробы воды – одна для проведения бактериологического анализа (в частности, на наличие кишечной палочки), а вторая – для химического анализа на 50 показателей (есть ли железо, тяжелые металлы и еще некоторые вредные вещества).
"Превышения не обнаружены, можно пить (воду из-под крана – Ред.)", – выяснили в "УкрХимАнализе".
Ранее в "Киевводоканале" сообщали, что в столице безопасно пить воду из-под крана.
Киевлян убеждали в том, что вода из-под крана лучше для питья и приготовления еды, чем бутилированная, поскольку имеет природное содержание минералов и гарантированно безопасна и качественная.