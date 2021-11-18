По словам сына 83-летнего политика, Омельченко болеет уже одиннадцатый день.

Бывший городской глава столицы, депутат Киевсовета Александр Омельченко сейчас лечится от коронавируса в больнице "Феофания".

Как рассказал ТСН сын 83-летнего политика, Омельченко болеет уже одиннадцатый день и дышит через кислородную маску.

"Он постоянно в маске, постоянно дается кислород. Вроде бы сегодня ему стало немножко лучше, но пока врачи говорят, что может развернуться в любую сторону. Состояние у него тяжелое, но стабильное. Мы надеемся, что все будет хорошо", - заявил сын Омельченко и добавил, что отец ранее вакцинировался от коронавирус.

Ранее сегодня мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что Омельченко попал в больницу из-за заболевания COVID-19. "В таком непростом состоянии, учитывая и возраст, и процент поражения легких", - сказал Кличко

Александр Омельченко родился в 1938 году. Был председателем КГГА с 1996 по 2006 годы, мэром столицы - с 1999 по 2006 годы.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 20 591 человека, госпитализированы 3 907 больных. Умерли вследствие коронавируса 17 ноября 752 лица, выздоровели 19 633 пациента.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Юрий Годован