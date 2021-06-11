Загар - это не про красоту и здоровье, это защитная реакция кожи. Ожог от солнца проявляется не сразу, а через 4-8 часов.

Лето только началось. Впереди еще много солнечных и жарких дней. Всем хочется купаться и загорать, но есть и другая сторона медали – солнечные ожоги. Ничто так не портит отдых, как покрасневшая кожа и боль, которая длится часами.

Предлагаем вам несколько важных советы и правила первой помощи для тех, кто обгорел на солнце, пишет 24 канал.

Прохладный душ или ванна

Будет больно, но так надо, и это врачебная, а не народная рекомендация. Если нет возможности принять душ, найдите питьевую воду, смочите в ней полотенце и приложите к коже.

Водный баланс

Пейте много воды. Это не только поможет устранить обезвоживание, но и снимет симптомы лихорадки.

Пантенол

Данный препарат всегда нужно держать в аптечке. Ведь он снимает боль и покраснение. Без него вам не обойтись.

Алоэ

Если нет пантенола, но есть алоэ, смело мажьтесь им. Это незаменимое средство от солнечных ожогов! Алоэ успокаивает и охлаждает кожу, снимает боль и раздражение.

Анальгетик

Как обезболивающее, а боли могут быть очень сильными, используйте нестероидные противовоспалительные средства. Обезболивать алкоголем ни в коем случае нельзя, это лишь ухудшит самочувствие.

Удалите аллергический отек

Ожог – это еще и аллергический отек из-за "передозировки" солнцем, и в его лечении официальная медицина рекомендует использовать антигистаминные препараты. Можно принять таблетку, а можно обработать место отека антигистаминным гелем.

Помощь витаминов

Стоит купить три витамина – А, Е и С и пропить их в указанных дозах в течение 2-3 недель. Ускорите регенерацию кожи и окажете организму антиоксидантную поддержку, которая лишней в этот тяжелый период точно не будет.

Носите свободную одежду

Узкие футболки и шорты только ухудшат состояние сгоревших участков. Выберите одежду, которая не касается кожи.

"Масло, жир, средства местного обезболивания и декспантенол (особенно на начальном этапе) только ухудшают ситуацию", – говорит дерматолог Елена Абрамчук в комментарии LIGA.Life.

Врач настойчиво не рекомендует загорать с 10.00 до 16.00. Ведь случаев рака кожи становится все больше. Поэтому в этот период лучше побыть в помещении, а загорать на "безопасном" солнце утром и вечером.

Также советует использовать летом закрытую одежду: длинные платья, брюки, футболки с длинными рукавами, лучше из плотной, непрозрачной ткани, а также обязательно иметь кепки и панамки.

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Автор: Виктория Гордиенко