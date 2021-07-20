Четверть украинцев считает, что медицинская система в стране улучшилась в период с начала карантинных мероприятий из-за пандемии COVID-19. Что касается медицинской реформы, то первый этап положительно оценили более трети респондентов.
Такие результаты социологического исследования "Всеукраинский омнибус", который проводила исследовательская компания Active Group в июне 2021 года.
За период с начала карантинных мероприятий из-за пандемии, медицинскую систему оценили так:
- 27,8% опрошенных сказали, что улучшение произошло;
- 7,4% сказали о том, что система существенно улучшилась;
- 20,4% – о том, что немного улучшилась.
В то же время об ухудшении в медицинской системе заявили 35% респондентов, в частности 9,1% считают изменения существенными, 25,9% – сказали, что система немного ухудшилась.
Впрочем, большинство - 37,2% опрошенных - не определились с оценкой.
Несмотря на то, что негативные оценки медицинской системы все еще преобладают над положительными, если сравнивать результаты с прошлогодними, то украинцы таки улучшили свое мнение о медицинской системе.
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Медицинская реформа в Украине: оценка граждан
Первый этап медицинской реформы, то есть звено семейных врачей, положительное оценили 37,4% опрошенных украинцев: 12,8% выбрали ответ "положительно", 24,6% – "скорее положительно".
В то же время негативно оценивают реформу 18%. Не определились с ответом 44,6% респондентов.
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