В целом украинцы оценили отечественную медицину лучше, чем в прошлом году.

Четверть украинцев считает, что медицинская система в стране улучшилась в период с начала карантинных мероприятий из-за пандемии COVID-19. Что касается медицинской реформы, то первый этап положительно оценили более трети респондентов.

Такие результаты социологического исследования "Всеукраинский омнибус", который проводила исследовательская компания Active Group в июне 2021 года.

За период с начала карантинных мероприятий из-за пандемии, медицинскую систему оценили так:

27,8% опрошенных сказали, что улучшение произошло;

7,4% сказали о том, что система существенно улучшилась;

20,4% – о том, что немного улучшилась.

В то же время об ухудшении в медицинской системе заявили 35% респондентов, в частности 9,1% считают изменения существенными, 25,9% – сказали, что система немного ухудшилась.

Впрочем, большинство - 37,2% опрошенных - не определились с оценкой.

Несмотря на то, что негативные оценки медицинской системы все еще преобладают над положительными, если сравнивать результаты с прошлогодними, то украинцы таки улучшили свое мнение о медицинской системе.

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Медицинская реформа в Украине: оценка граждан

Первый этап медицинской реформы, то есть звено семейных врачей, положительное оценили 37,4% опрошенных украинцев: 12,8% выбрали ответ "положительно", 24,6% – "скорее положительно".

В то же время негативно оценивают реформу 18%. Не определились с ответом 44,6% респондентов.

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Автор: Виктория Гордиенко