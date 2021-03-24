Женщина-военнослужащая, умершая под Одессой после вакцинации от коронавируса, имела хронические заболевания, в частности гипертонию, и нередко жаловалась на высокое давление.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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По словам свидетелей, военной стало плохо посреди дороги. Медики на место происшествия приехали за 10-15 минут.
"Она упала, все бросились скорую вызвать, водичкой поливали, побежали в аптеку за нашатырем, она в сознание не приходила. И потом медика говорят, что женщина умерла. Девушки говорили, что она жаловалась, что ей плохо, что жаловалась на боль в груди. Все на глазах за минут 15 все произошло", – рассказала журналистам продавец магазина, возле которого и произошла трагедия.
Сейчас известно, что причиной смерти женщины стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. Также врачи констатировали атеросклеротический кардиосклероз.
Что известно о смерти женщины в Одессе
- 23 марта в пригороде Одессы, в поселке Черноморское Лиманского района, умерла женщина-военнослужащая, сделавшая на днях прививку от COVID-19.
- Как сообщили в пресс-службе Одесской областной государственной администрации, примерно в 17:20 военнослужащий потеряла сознание на улице и умерла до прибытия экстренной медицинской помощи.
- Женщина была вакцинирована 21 марта вместе с личным составом воинской части. В тот день прививки получили 120 человек, иммунизацию проводила одна и та же бригада. По состоянию на вечер 23 марта, все эти люди чувствовали себя хорошо.
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