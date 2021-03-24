Предварительно установлено, что женщина имела хронические сердечно-сосудистые заболевания и другие сопутствующие болезни.

Причиной смерти военной, которая во вторник умерла в Одесской области после прививки вакциной "Covishield", стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Об этом информирует Минздрав со ссылкой на выводы судмедэкспертизы.

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У нее также установлен атеросклеротический кардиосклероз, что подтвердили одесские врачи, которые делали вскрытие умершей.

Результаты вскрытия рассмотрят на заседании региональной группы оперативного реагирования на неблагоприятные случаи после иммунизации в рамках расследования, как того требуют протоколы Министерства здравоохранения.

По предварительной информации военно-медицинского клинического центра, у женщины были хронические сердечно-сосудистые заболевания и другие сопутствующие болезни.

Что известно о смерти женщины в Одессе

23 марта в пригороде Одессы, в поселке Черноморское Лиманского района, умерла женщина-военнослужащая, сделавшая на днях прививку от COVID-19.

Как сообщили в пресс-службе Одесской областной государственной администрации, примерно в 17:20 военнослужащий потеряла сознание на улице и умерла до прибытия экстренной медицинской помощи.

Женщина была вакцинирована 21 марта вместе с личным составом воинской части. В тот день прививки получили 120 человек, иммунизацию проводила одна и та же бригада. По состоянию на вечер 23 марта, все эти люди чувствовали себя хорошо.

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Автор: Яна Ставская