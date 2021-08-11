5 августа женщина сделала прививку вакциной Moderna, 6 августа она заболела, а 10 - скончалась в больнице.

В Киеве женщина умерла от коронавирусной болезни после прививки первой дозой препаратом Moderna, так как прошло слишком мало времени после вакцинации.

Такое мнение в комментарии Obozrevatel высказал врач-инфекционист, доктор медицинских наук и профессор Сергей Крамарев.

"Во-первых, эффект от вакцины, то есть максимальная защита, наступает примерно через две недели после введения дозы. У этой женщины, насколько знаю, прошло меньше дней, чем 14", - отметил он.

Также, по словам Крамаренко, одна прививка защищает от коронавируса только наполовину по сравнению с обеими введенными дозами.

"Поэтому это также фактор, который мог способствовать, что она так тяжело заболела. Здесь стечение обстоятельств", – предположил доктор..

Окончательные выводы о причинах летального исхода предоставит профессиональная экспертиза.

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Смерть киевлянки после прививки вакциной Moderna - хронология болезни

1 августа 50-летняя женщина вернулась из Турции.

5 августа она сделала прививку вакциной Moderna.

6 августа киевлянка заболела - она жаловалась на боль в руке и незначительную лихорадку с температурой 37,2°C.

7 августа ее состояние несколько ухудшилось, появилась рвота, держалась незначительная лихорадка, выраженная слабость.

8 августа у нее наблюдалась вялость.

"9 августа ее состояние резко ухудшилось, началась одышка. Родные вызвали КСП, больная была доставлена в отделение (Киевской городской клинической больницы №4 - ред.) в крайне тяжелом состоянии... Сразу была переведена в отделение анестезиологии и интенсивной терапии. Начата интенсивная терапия", - рассказал врач.

Ей сделали ПЦР-тест на COVID-19, который оказался положительным. Раньше эта женщина коронавирусом не болела.

10 августа женщина скончалась.

По мнению врачей, она могла быть вакцинирована в продромальный период - на начальном этапе болезни.

Стоит отметить, что вакцину Moderna до сих пор не зарегистрировали в Украине

Автор: Денис Прядко