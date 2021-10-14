Пациента отказались принять две больницы из-за нехватки мест в реанимациях для людей без коронавируса.

72-летний итальянец, умерший в карете "скорой" медицинской помощи в Черновицкой области, которого отказались принимать две больницы, болел коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник Черновицкого областного бюро судебно-медицинской экспертизы Виктор Бачинский.

Медик отметил, что то, что у пациента был коронавирус, установили сегодня судмедэксперты во время вскрытия тела итальянца.

"Причина смерти – коронавирус, пневмония, легочная и сердечная недостаточность на фоне сахарного диабета", – сообщил Бачинский.

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Как ранее сообщал УНИАН, 13 октября в Черновицкой области в карете скорой медицинской помощи умер 72-летний гражданин Италии. Предварительно у него была болезнь, не связанная с коронавирусом. Пациента отказались принять две больницы из-за нехватки мест в реанимациях для людей без коронавируса. Во время транспортировки мужчины в больницу скорой медицинской помощи города Черновцов иностранец умер в карете "скорой".

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Автор: Николай Кобылюк