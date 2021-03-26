Министр здравоохранения рассказал о выводах судмедэкспертизы.

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о выводах судмедэкспертизы о двух случаях смертей среди украинцев, которые накануне вакцинировались против COVID-19.

В эфире канала "Украина 24" министр сказал, что вакцинированные умерли "не из-за прививки, а после нее".

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"Каждый случай смерти во всем мире, в том числе в Украине в течение 30 дней после вакцинации расследуется. В мире уже сделано более 500 млн доз вакцины. В мире везде расследуется", – сказал Степанов.

По его словам, после вскрытия судмедэксперт сделал соответствующий вывод.

"В первом случае это острая сердечно-сосудистая недостаточность, во втором случае – острый ишемический инсульт", – заявил министр.

Вакцинация от коронавируса в Украине

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Во время первого этапа прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, которые тестируют на коронавирусную болезнь, жители и персонал домов престарелых, военнослужащие, проходящие службу в районе проведения ООС. Все прививки являются добровольными и бесплатными.

В Украине прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови.

С начала прививочной кампании привились 155 тыс. 587 человек, из них завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 1 человек.

Смерть после вакцинации: что известно

23 марта в Одесской области умерла военнослужащий, которая перед этим получила прививки от коронавируса. Медики, приехавшие на вызов, не смогли реанимировать женщину. В тот день жалоб на состояние здоровья у нее не было. Противопоказаний к введению вакцины, а именно аллергии к любому из компонентов препарата, у женщины не было. Минздрав со ссылкой на выводы судебно-медицинской экспертизы сообщил, что причиной смерти женщины стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

24 марта, в больнице в Черновцах умер мужчина, который неделей ранее сделал прививку от коронавируса, однако заболел. По словам главы лабцентра, на момент вакцинации у мужчины не было симптомов коронавируса, они проявились на следующий день. Это связано с инкубационным периодом вируса.

Расследование серьезных неблагоприятных случаев после иммунизации должны проводить группы по оперативному реагированию, созданные в каждом административном подразделении по охране здоровья в регионах.

Побочные реакции на вакцинацию у украинцев

25 марта заместитель главы Минздрава Игорь Иващенко заявил, что в Украине зафиксировано 587 легких случаев побочных реакций после введения вакцины от CОVID-19. Это преимущественно головная боль, временное повышение температуры тела, усталость.

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Автор: Виктория Гордиенко