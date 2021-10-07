Украинского воина спасли нейрохирурги больницы им. Мечникова, которые проводили операцию с помощью современного микроскопа.

В Днепре в больнице им. Мечникова нейрохирурги на протяжении многих часов оперировали украинского военнослужащего, который получил сквозное диаметральное пулевое ранение головного мозга.

Надежды на спасение не было, но хирурги смогли совершить "чудо", написал на своей странице в Facebook доктор медицинских наук, заслуженный врач Украины и главврач больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.

По его словам, после операции также была одна сенсация – боец пришел к полному сознанию.

"...Сейчас Андрей очень успешно продолжает реабилитацию во Львовском клиническом военно-медицинском центре...", – сообщил медик.

Рыженко также показал видео, на котором снято, как пациент передал привет маме и "пацанам".

"Маме привет... Пацанам привет передавать...", – сказал спасенный боец.

Нейрохирург Андрей Сирко на своей странице в соцсети поделился, что при диаметральных ранениях летальность составляет 99%.

Хирург добавил, что военнослужащего удалось спасти благодаря тому, что операцию проводили с помощью современного нейрохирургического микроскопа.

Читайте такжеНадежды почти не было: во Львове чудом спасли женщину, которая вынашивает двойню"...За эти семь лет войны на нем уже проведено полторы тысячи сложнейших операций. И этот случай доказывает, что в больнице Мечникова имеют спасение даже те тяжелораненые бойцы со сквозными и диаметральными ранениями, летальность среди которых, по данным литературы, составляет 99%", – отметил врач.

Стоит отметить, что в случае диаметральных ранений снаружи рана может быть незначительной, однако возможно значительное повреждение мозга.

Напомним, в 2014 году часть Донбасса захватили боевики так называемых "ДНР" и "ЛНР". Боевиков поддержали власти России. На Донбасс также ворвались российские войска.

Сначала власти Украины решили провести на части Донбасса антитеррористическую операцию. Позже вместо АТО началась операция Объединенных сил.

В конце декабря 2020 года стало известно, что в течение 2019-го в результате боевых действий погибли 49 украинских военных.

Автор: Екатерина Присяжнюк