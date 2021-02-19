Фельдшер скорой помощи в Ривненской области 2 километра нес пациента на спине, потому что машина не могла подъехать к нему из-за снежных заметов.
Об этом сообщает пресс-служба Ривненского областного центра экстренной медицинской помощи в Facebook.
В среду, 17 февраля, у 47-летнего мужчины из села Воронов начались судороги на фоне ДЦП. Ему вызвали скорую, но машина не смогла подъехать к дому из-за снежных заносов.
"На вызов выехала фельдшерская бригада Тучинского пункта постоянного базирования центра экстренной медицинской помощи. Однако из-за снежных заносов, карета "скорой помощи" не могла проехать по указанному адресу", - рассказали врачи.
Фельдшер бригады Тучинского пункта Степан Вознюк взял лекарство и отправился к пациенту пешком, а после осмотра пришел к выводу, что его нужно доставить в больницу.
Поскольку машина была далеко, он взял пациента на спину и 2 километра шел к ней пешком. Сейчас пациент находится в Гощанской центральной районной больнице.
В областном центре экстренной медицинской помощи выразили искреннюю благодарность Степану Вознюку за профессионализм и неравнодушие
"Гордимся нашими сотрудниками экстренной медицинской помощи!"- отметили в центре.
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