Заложенные в бюджете на иммунизацию 2,6 миллиарда гривень и гарантированные Украине восемь миллионов доз вакцины от коронавируса (по две дозы на одного человека) позволит охватить до десяти миллионов людей.
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Об этом в интервью УНИАН рассказала нардеп, председатель подкомитета по вопросам расходов госбюджета Леся Забуранна. Она считает, что также нужно дать возможность обеспеченным людям самостоятельно купить вакцину.
"Законтрактовано 2,6 миллиарда гривень на закупку вакцины. Будет передано бесплатно 8 миллионов доз. Давайте посмотрим правде в глаза. Средняя стоимость вакцины составит около полутора тысяч гривень. Если посчитать: 2,6 миллиарда плюс восемь миллионов доз (по две дозы на одного человека) позволит охватить до десяти миллионов людей", - отметила нардеп.
Она рассказала, что вакцина примерно будет стоить 1400 гривень.
"Но в то же время есть люди, которые зарабатывают деньги, и могут эту вакцину себе приобрести. Я думаю, что в этом контексте при стоимости вакцины в 1400 гривень мы должны обеспечить тех людей, которые в этом действительно нуждаются – это рисковые категории людей и люди с низким уровнем дохода. А люди, которые работают и получают приличную заработную плату, думаю, что в состоянии самостоятельно купить вакцину", - сказала Забуранна.
Вакцина от коронавируса: когда будет в Украине?
- Разработчики немецкой фармацевтической компании BioNTech совместно с американской корпорацией Pfizer добились в третьей фазе испытаний вакцины высокого показателя эффективности. В испытаниях участвовали 43 538 добровольцев, которым вводили вакцину и плацебо. Среди всех участников испытаний заболели коронавирусной инфекцией 94 человека. По данным производителей, серьезных побочных действий вакцины во время исследований не выявлено.
- Согласно имеющимся прогнозам, компании изготовят 50 миллионов доз вакцины в 2020 году и более одного миллиарда - в 2021-м.
- Президент Украины Владимир Зеленский попросил канцлера Германии Ангелу Меркель учесть интересы Украины при планировании поставок будущей вакцины от COVID-19.
- В середине ноября 2020 года главный инфекционный врач США Энтони Фаучи заявил, что, согласно предварительным данным, вакцина от американской биотехнологической компании The Moderna является эффективной против COVID-19 на 94,5%. Он отметил, что вакцинация может начаться во второй половине декабря.
- 18 ноября в Минздраве заявили, что около 4 миллионов украинцев получат бесплатную прививку от COVID-19 в первой половине 2021 года. Позднее в ведомстве уточнили, что для полноценной защиты от коронавируса нужно будет получить две дозы вакцины, цена одной составит 7 долларов.
- И. о. генерального директора Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин сообщил, что Украина может получить первую партию вакцины от COVID-19 в середине или конце января 2021 года.
- В Великобритании уже начали вакцинацию от коронавируса.
- В Украине уже утвердили план вакцинации населения. В правительстве отметили, что план будет обновляться в зависимости от исходных данных.
- Президент Украины Владимир Зеленский поставил министру здравоохранения Максиму Степанову задачу получить вакцину до конца зимы.
- В Украине уже утвердили план вакцинации населения. В правительстве отметили, что план будет обновляться в зависимости от исходных данных
- Президент Украины Владимир Зеленский поставил министру здравоохранения Максиму Степанову задачу получить вакцину до конца зимы.
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