Примерная цена вакцины - 1400 гривень.

Заложенные в бюджете на иммунизацию 2,6 миллиарда гривень и гарантированные Украине восемь миллионов доз вакцины от коронавируса (по две дозы на одного человека) позволит охватить до десяти миллионов людей.

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Об этом в интервью УНИАН рассказала нардеп, председатель подкомитета по вопросам расходов госбюджета Леся Забуранна. Она считает, что также нужно дать возможность обеспеченным людям самостоятельно купить вакцину.

"Законтрактовано 2,6 миллиарда гривень на закупку вакцины. Будет передано бесплатно 8 миллионов доз. Давайте посмотрим правде в глаза. Средняя стоимость вакцины составит около полутора тысяч гривень. Если посчитать: 2,6 миллиарда плюс восемь миллионов доз (по две дозы на одного человека) позволит охватить до десяти миллионов людей", - отметила нардеп.

Она рассказала, что вакцина примерно будет стоить 1400 гривень.

"Но в то же время есть люди, которые зарабатывают деньги, и могут эту вакцину себе приобрести. Я думаю, что в этом контексте при стоимости вакцины в 1400 гривень мы должны обеспечить тех людей, которые в этом действительно нуждаются – это рисковые категории людей и люди с низким уровнем дохода. А люди, которые работают и получают приличную заработную плату, думаю, что в состоянии самостоятельно купить вакцину", - сказала Забуранна.

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Автор: Андрей Василюк