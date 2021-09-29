В регионе количество занятых коек уже сравнялось с уровнем пика предыдущей волны.

Ситуация с COVID-19 в Черновицкой области продолжает оставаться самой угрожающей.

Об этом говорится в прогнозе развития эпидемии COVID-19 в Украине в период 29 сентября – 12 октября, размещенном на сайте Национальной академии наук Украины.

Согласно исследованию, за последние две недели существенно возросла заболеваемость на востоке и на юге страны на фоне относительно спокойной ситуации на западе, где наблюдался быстрый рост две недели назад.

"С точки зрения госпитализаций, самой спокойной является ситуация в столице и области, а также в центральных и северных регионах", - сообщили в НАН.

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Отмечается, что, как и в прошлом году, наиболее угрожающей продолжает оставаться ситуация в Черновицкой области, где количество занятых коек уже сравнялось с уровнем пика предыдущей волны.

В то же время число новых госпитализаций в области существенно замедлило рост, хотя число новых больных и положительных тестов за неделю росло более чем на 40%, не продемонстрировав замедление по сравнению с предыдущей неделей.

В этом регионе также максимальное количество летальных случаев на 100 тыс. населения.

По данным НАН, существенно выросла заболеваемость в регионах востока и юга страны, где ее уровень и так был высоким.

В частности, тяжелая ситуация в Луганской области, где количество новых летальных случаев на 100 тыс. населения является самым высоким после Черновицкой области.

Высоким является также количество новых выявленных случаев болезни на Луганщине.

"В отличие от предыдущего года, ситуация в столице остается лучше, чем в целом по стране, что можно объяснить высоким уровнем вакцинации и, вероятно, большим количеством населения, которое уже преодолело болезнь", - добавили ученые.

Как писал УНИАН, по данным Минздрава показатели распространения COVID-19 в двух областях Украины соответствуют "оранжевому" уровню эпидопасности.

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Автор: Антонина Доломанжи