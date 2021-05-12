Иммунолог напомнил о высокой смертности от коронавируса, заявив, что нынешняя ситуация хуже прошлогодней.

Четвертая волна коронавируса в Украине - неизбежна, несмотря на достаточные меры по борьбе с заболеваемостью.

Об этом заявил иммунолог Андрей Волянский в эфире канала "Украина 24".

"Мы уже делаем все возможное, чтобы не получить ни первую, ни вторую, ни третью, ни уже четвертую волну, но мы все равно их получаем, и, к сожалению, видим, что ситуация в 2021 году не лучше, а хуже, чем в 2020-м, значительно большее количество инфицированных и летальных исходов. Мы понимаем, что эта четвертая волна неотвратимо пришла в нашу страну, и вопрос, как сгладить ее воздействие на общество, как уменьшить это количество заболевших и летальных исходов", - сказал врач.

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Он также назвал главную проблему Украины во время четвертой волны.

"Самое важное, что здесь даже речь не в том, что это новый вариант вируса, это, возможно, уже индийский вариант, или южноафриканский вариант, или калифорнийский, - суть не в том, а в том, что Украина еще на прошла те шаги пандемии, которые она должна пройти. И чтобы их облегчить, нужно минимизировать удар на уязвимых, на пожилых и группы риска", - сказал иммунолог.

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Автор: Юрий Годован