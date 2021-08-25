Эта гуманитарная помощь стоит 6,7 миллиона швейцарских франков.

Швейцария передала 1,5 млн антиген-тестов на коронавирусную инфекцию для востока Украины.

Об этом сообщает посольство Швейцарии в Украине в микроблоге Twitter.

"Президент Национального Совета Швейцарии Андреас Эби во время визита на КПВВ Станица-Луганская осуществил передачу 1,5 миллиона антиген-тестов на COVID-19. Этой гуманитарной помощью на сумму 6,7 миллиона швейцарских франков Швейцария поддерживает способность Украины обеспечивать тестами гражданское население, которое переходит линию разграничения", - говорится в сообщении.Читайте такжеЛяшко анонсировал введение привилегий для вакцинированных от COVID-19

Вакцинация в Украине

Кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля.

Сейчас прививку делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), производимой по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее, и Spikevax американской компании Moderna.

Автор: Виталий Саенко