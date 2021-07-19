Штамм "Дельта" к концу лета вытеснит другие разновидности COVID-19.
Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сказал в эфире телеканала "Украина".
Он отметил, что приоритетным остается массовая вакцинация населения.
"Мы сегодня иначе готовим системы кислородного обеспечения. 700 миллионов гривен были выделены на кислородные концентраторы. И люди, которые прошли активную фазу, смогут быть выписаны и получат концентратор от семейного врача", - добавил Ляшко.
Читайте такжеЛяшко анонсировал инновационные лекарства от COVID-19 для украинцев
Штамм коронавируса "Дельта" в мире
14 июля гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о росте случаев инфицирования и смертности от COVID-19 в пяти из шести регионов ВОЗ.
Отмечается, что такая ситуация обусловлена ростом распространенности в мире штамма "Дельта", который на сегодняшний день обнаружили в 111 странах.
В Украине подтверждены четыре случая инфицирования коронавирусом штамма "Дельта".
Вас также могут заинтересовать новости:
- "Будет очень плохая осень": Комаровский предупредил украинцев об опасности коронавирус "Дельта"
- Одна из частных медучреждений Киева требует обязательной COVID-вакцинации от работников
- Карантин в Украине: Кабмин введет дополнительные меры реагирования на новые штаммы COVID-19
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram