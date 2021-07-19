По словам Ляшко, Украина активно готовится к новому штамму, в частности, 700 миллионов гривень были выделены на кислородные концентраторы.

Штамм "Дельта" к концу лета вытеснит другие разновидности COVID-19.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сказал в эфире телеканала "Украина".

Он отметил, что приоритетным остается массовая вакцинация населения.

"Мы сегодня иначе готовим системы кислородного обеспечения. 700 миллионов гривен были выделены на кислородные концентраторы. И люди, которые прошли активную фазу, смогут быть выписаны и получат концентратор от семейного врача", - добавил Ляшко.

Читайте такжеЛяшко анонсировал инновационные лекарства от COVID-19 для украинцев

Штамм коронавируса "Дельта" в мире

14 июля гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о росте случаев инфицирования и смертности от COVID-19 в пяти из шести регионов ВОЗ.

Отмечается, что такая ситуация обусловлена ростом распространенности в мире штамма "Дельта", который на сегодняшний день обнаружили в 111 странах.

В Украине подтверждены четыре случая инфицирования коронавирусом штамма "Дельта".

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко