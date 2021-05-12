Приглашения в кабинеты прививок они могут получить уже в ближайшее время.

В ближайшее время на вакцинацию от COVID-19 в Украине могут пригласить людей, которые записывались через портал или приложение "Дія".

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на выездном очередном заседании правительства в Черниговской области.

"Все, кто записался на прививку через портал или приложение "Дія", будут вакцинироваться в выходные. Вчера такая ​​инициатива была поддержана на совещании с президентом. Соответственно, в ближайшее время эти люди могут получить приглашение в кабинеты вакцинации", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 11 мая президент Украины Владимир Зеленский поддержал предложение министра здравоохранения Максима Степанова вакцинировать от COVID-19 в выходные дни тех, кто записан в лист ожидания на вакцинацию через приложение "Дія".

Вакцинация от коронавируса в Украине

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Автор: Леся Лещенко