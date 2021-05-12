В ближайшее время на вакцинацию от COVID-19 в Украине могут пригласить людей, которые записывались через портал или приложение "Дія".
Читайте такжеВ Украине ускорились темпы вакцинации от COVID-19 второй дозой: за сутки повторную прививку получили 1233 человека
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на выездном очередном заседании правительства в Черниговской области.
"Все, кто записался на прививку через портал или приложение "Дія", будут вакцинироваться в выходные. Вчера такая инициатива была поддержана на совещании с президентом. Соответственно, в ближайшее время эти люди могут получить приглашение в кабинеты вакцинации", - отметил он.
Как сообщал УНИАН, 11 мая президент Украины Владимир Зеленский поддержал предложение министра здравоохранения Максима Степанова вакцинировать от COVID-19 в выходные дни тех, кто записан в лист ожидания на вакцинацию через приложение "Дія".
Вакцинация от коронавируса в Украине
- Зеленского заверили, что Украина среди приоритетных стран на получение CoviShield
- Степанов назвал количество вакцин от COVID-19, которое нужно Украине до конца года
- Степанов: Украине удалось вдвое увеличить поставки вакцины против COVID-19 компании Pfizer
- В Минздраве пригрозили ответственностью за внеочередную вакцинацию
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram