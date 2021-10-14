Скорее всего, школьные каникулы в Украине немного продлят, поделился главный санврач.

Министерство здравоохранения и Министерство образования могут принять решение рекомендовать школам продлить осенние каникулы до 3-4 недель.

Об этом заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Игорь Кузин заявил в эфире "Украинского радио".

"Скорее всего они (каникулы – Ред.) будут немножко продлены. Но мы не считаем, что они будут достаточно длительными. Обычно они длятся в течение двух недель, мы сейчас дискутируем о сроке в 3-4 недели", – сказал Кузин.

По его словам, на стационарном лечении с коронавирусной болезнью находится 607 детей – это 21% от количества коек для больных с COVID-19, которые были выделены на педиатрическом направлении.

Читайте такжеВ Минздраве рассказали, для чего рекомендуют школам начать каникулы с 18 октября"Дети более активно вовлекаются в эпидемический процесс, большое количество классов закрывается из-за случая коронавируса у ребенка или учителя. Весь класс считается контактным, и он закрывается на "условный" карантин", – подчеркнул главный санврач.

Напомним, из-за ухудшения эпидситуации 13 октября Министерство образования и науки по инициативе Минздрава рекомендовало школам объявить осенние каникулы с 18 октября. Обычно каникулы длились с 25 по 31 октября.

Вместе с тем в КГГА заявили, что дети во всех столичных школах уйдут на осенние каникулы по графику – с 25 октября.

За прошедшие сутки в Украине зарегистрировано почти 18 тыс. новых случаев COVID-19, в результате осложнений умерло 412 человек.

Автор: Виктория Токарева