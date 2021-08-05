У него сепсис и двусторонняя бактериальная деструкция легких.

Сегодня больного шестимесячного мальчика на вертолете из Ривненской области доставили в Охматдет.

Как сообщает в Facebook министерство здравоохранения Украины, мальчика из Ривненской областной детской больницы вертолетом Национальной полиции Украины успешно транспортировали с сепсисом и двусторонней бактериальной деструкцией легких в больницу НДСБ Охматдет.

"В дальнейшем его будут лечить в больнице НДСБ Охматдет, где усилия ривненских коллег подхватят специалисты по респираторной поддержке и лечению иммунодефицитов", - отмечают в Минздраве.

В сообщении сказано, что в рамках проекта по аэромедицинской эвакуации приоритет в помощи предоставляют больным с острой задержкой кровообращения, расстройствами сердечно-сосудистой системы и нарушениями мозгового кровообращения, тяжелыми травматическими повреждениями.

Читайте такжеМинздрав не готовится к новому локдауну – главный санврач страны КузинПри этом отмечают, что экспериментальный проект предусматривает перевозки сложных пациентов из 14 областных центров, к проекту будут привлечены силы Национальной полиции Украины и ГСЧС Украины.

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Автор: Надя Пришляк