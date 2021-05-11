Сейчас в Украине наблюдается улучшение эпидемической ситуации с заболеваемостью COVID-19.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила главный эпидемиолог Министерства здравоохранения Наталья Виноград.
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«Можно говорить об улучшении эпидемической ситуации в Украине», - сказала она о тенденции последних дней, особенно относительно летальности и количества новых зарегистрированных случаев COVID-19.
По словам Виноград, особенностью третьей волны эпидемии является большая заболеваемость и летальность среди людей молодого возраста. В частности, за последние три дня среди новых больных COVID-19 существенно возросла доля людей молодого возраста: 30-39 лет - 17,2%, 40-49 лет - 18%, 50-59 лет - почти 21%, 60-69 лет - более 18%.
Виноград отметила, что показатели заболеваемости за последние несколько дней свидетельствуют о «резком спаде по третьей волне». По ее словам, еще предстоит анализировать ситуацию после выходных дней в начале мая, которые могут стать негативным фактором развития ситуации.
Также Виноград сообщила, что за последние три дня «существенно освободился коечный фонд для оказания медицинской помощи пациентам» в медицинских учреждениях, принимающих больных COVID-19. По ее словам, во время третьей волны эпидемии пациенты находились на лечении в медучреждениях гораздо дольше, чем во время предыдущих волн.
Виноград напомнила, что на сегодняшний день нет ни одной территории, которая была бы в зеленой зоне эпидемической опасности, но ни одной области нет и в красной зоне. «За эти три выходных у нас не было признаков серьезных эпидемических осложнений или негативного изменения в развитии эпидемического процесса», - отметила она.
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