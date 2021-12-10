Об отсутствии врача обычно медучреждения информируют пациентов несколькими способами.

Каждый из нас довольно часто сталкивался с ситуацией, когда не мог попасть на прием к семейному врачу, с которым подписана декларация: врач или заболел, или ушел в отпуск, или вовсе уволился.

В Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ) рассказали, как действовать в такой ситуации.

И так, если ваш семейный врач заболел, то медицинское учреждение обязательно должно назначить ему замену. О такой замене обычно информируют пациентов несколькими способами:

объявлением непосредственно в самом медучреждении; на веб-сайте учреждения; на странице в социальной сети; по телефону пациентам, которые были к врачу записаны.

Если врач отсутствует по другим непредвиденным обстоятельствам, то медучреждение сообщает об этом в первый же день.

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Если отсутствие врача запланировано (отпуск, командировка, плановое лечение), то пациентов об этом должны проинформировать не позже чем за одну неделю.

Если вам внезапно понадобилось обратиться к семейному врачу, а он на больничном, то стоит узнать, кто его сейчас заменяет.

"Почти в каждой поликлинике и амбулатории есть дежурный врач, который принимает пациентов", - отметили в НСЗУ.

Что делать, если ваш семейный врач уволился

Часто пациенты заключают декларацию с врачом и после этого долгое время не обращаются, а при визите в амбулаторию или поликлинику выясняют, что семейный врач тут уже не работает. Обычно в такой ситуации пациенту предлагают заключить декларацию с другим семейным врачом в медучреждении, на выбор.

Так же можно заключить декларацию в другом медицинском учреждении – у пациента есть такое право. Выбрать врача можно на сайте НСЗУ.

Кроме того, Центры первичной медицинской помощи обязаны информировать пациентов об увольнении тех врачей, с которыми подписаны декларации. Обычно такая информация размещена в медучреждениях, на сайте заведения или на странице учреждения в социальных сетях. Также пациентов могут уведомить лично – по телефону или другим способом, который ранее выбрал пациент. В медучреждении должны в течении одного месяца после увольнения уведомить пациентов о том, что у него истекает срок заключенной декларации из-за увольнения семейного врача.

Для заключения декларации с новым семейным врачом нужно: получить согласие врача после визита к нему, принести все необходимые документы, подписать декларацию.

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Автор: Виктория Гордиенко