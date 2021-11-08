Самый высокий процент пациентов с декларациями в Киевской области - более 95%. В Хмельницкой области - более 91%, во Львовской - более 90%.

Более 78% украинцев заключили декларацию с врачами, оказывающими первичную медицинскую помощь.

Об этом сообщила Национальная служба здоровья Украины.

В частности, это 32 млн 528 тысяч граждан. Самый высокий процент пациентов с декларациями в Киевской области - более 95%. В Хмельницкой области - более 91%, во Львовской - более 90%.

"Первичную помощь оказывают более 24 тысяч врачей. Более 1000 из них имеют собственную практику. С врачами-ФОП декларацию заключили более 1 млн пациентов. В частных центрах семейного врача, терапевта и педиатра выбрали 960 тыс. украинцев", - говорится в сообщении НСЗУ.

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В 2021 году врачи первички выписали: более 34 миллиона, или 58% от всех электронных направлений; свыше 2 миллионов из 3-х электронных медицинских заключений о временной нетрудоспособности; более 11 миллионов электронных рецептов на "Доступные лекарства" пациентам с хроническими заболеваниями.

Всего в 2021 году НСЗУ заключила договоры с более 2200 поставщиками первичной медпомощи и выплатила им 16,7 млрд грн за оказание помощи пациентам.

Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что отсутствие декларации с семейным врачом не является основанием для отказа в проведении прививки от COVID-19.

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Автор: Леся Лещенко