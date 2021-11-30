В Минздраве рассказали, какие изменения ждут украинцев с 6 декабря.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что новые правила адаптивного карантина вступят в силу 6 декабря.

Об этом Ляшко сообщил на брифинге.

"Больше всего изменений в правилах карантина касается правил для желтого уровня эпидемической опасности", — сообщил Ляшко.

С 6 декабря бизнес в "желтой" зоне обяжут проверять документы о вакцинации или отрицательном тесте.

В пределах желтого уровня будет запрещено:

работа учреждений образования, в которых вакцинировано по крайней мере одной дозой менее 100% сотрудников;

проведение массовых мероприятий, за исключением аттестации соискателей образования;

работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры;

работа заведений общественного питания, кроме заказов на вынос и доставки;

работа спортзалов, бассейнов;

деятельность учреждений по размещению, кроме гостиниц, санаторных и социальных учреждений;

межобластные и международные перевозки.

В то же время без вакцинации и негативного ПЦР-теста будут пускать в банки, АЗС, ветеринарные магазины, аптеки и все продовольственные магазины. Это касается "желтой" и "красной" зон.

Читайте такжеОбязательная вакцинация и повышение пенсий: что меняется с 1 декабря 2021 в УкраинеДобавлены и новые нормы и для "зеленой" зоны. В частности, добавился запрет регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров в городском и внутриобластном общественном транспорте в количестве большем, чем совокупное количество мест для сидения и 50% мест для стояния.

Эта норма также будет действовать и на" желтом" уровне. То есть, если регион находится на желтом уровне, то общественный транспорт в конкретном населенном пункте должен придерживаться именно таких правил перевозок.

Срок действия "желтого" сертификата уменьшили до 30 дней. Ранее он был действующим 120 дней.

В "красной" зоне запрещается:

работа заведений общественного питания, кроме адресной доставки и заказов навынос;

работа учреждений образования, в которых полностью вакцинировано менее 100% сотрудников;

работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и тому подобное;

работа учреждений образования, кроме детских садов и начальных классов школ;

работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,

проведение массовых мероприятий;

работа учреждений культуры.

Эти ограничения не будут действовать в тех случаях, если 100% сотрудников и посетителей указанных заведений будут полностью иммунизированы и будут иметь зеленый COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-тестирования или экспресс-тестирования на антиген или сертификат о выздоровлении.

"Желтый" COVID-сертификат не будет действителен для работы и посещения общественных заведений на красном уровне эпидбезопасности.

Самоизоляция

Лица, прибывшие из Российской Федерации и находившиеся на ее территории более семи дней в течение последних двух недель, подлежат самоизоляции. Самоизоляция должна длиться 14 суток. Срок самоизоляции начинается с момента пересечения границы и не может быть приостановлено даже при наличии отрицательного результата тестирования на COVID-19. Ранее указанная норма касалась и тех граждан, которые прибывают из Индии.

Дополнительно Минздрав разрабатывает изменения в постановление, которые обяжут путешественников, вернувшихся из стран, где обнаружили штамм "Омикрон" отбывать самоизоляцию.

Для работы учреждений образования в условиях карантина сотрудники должны быть вакцинированы по крайней мере, одной дозой вакцины от COVID-19 для "желтого" уровня епіднебезпеки и двумя дозами – для "красного" уровня.

В случае, если сотрудник имеет противопоказания к проведению прививки или недавно переболел COVID-19, то должен предоставить соответствующее медицинское заключение или сертификат о выздоровлении.

В случае отсутствия у посетителей или сотрудников документов о прививках, владельца заведения могут оштрафовать на сумму от 34 до 170 тысяч гривен.

Как сообщал УНИАН, в Украине вчера, 29 ноября, зафиксировали 10 554 новых случая коронавирусного заболевания. Это почти вдвое больше, чем зафиксировали днем ранее. Среди больных - 730 детей и 72 медицинских работника.

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Автор: Марта Гичко