По его словам, до 30 апреля локдаун в Киеве не будут пересматривать.

В Киеве наблюдается критическая ситуация с обеспечением кислородом больных COVID-19.

Об этом рассказал начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, сообщает "Обозреватель".

"На данный момент коечный фонд Киева официально составляет более 5500, также работает Национальная академия медицинских наук, эти койки дополнительно обеспечиваются кислородом. Но ситуация с обеспечением кислородом в Киеве действительно критическая. Этот вопрос решается Департаментом здравоохранения почти каждый час", - говорит Рубан.

Читайте такжеВ Минздраве рассказали, когда можно делать другие прививки после вакцинации от COVID-19При этом, по его словам, до 30 апреля локдаун в Киеве не будут пересматривать.

"Что касается городского решения, оно будет выполняться до 30 апреля. До этой даты оно не будет пересматриваться. Гибридное решение сегодня нецелесообразно и невозможно. Далее будем смотреть по ситуации на конец апреля", - говорит специалист.

"Мы идем по сценарию Ивано-Франковска или Черновцов. В Киеве максимально циркулирует британский штамм – это подтверждено Центром общественного здоровья. Фактически 80% всех случаев заболевания коронавирусом вызваны именно этим штаммом. Он вызывает заболевания, прежде всего, у молодежи, у детей и подростков. Регистрируются случаи у людей от 20 до 40 лет. Инкубационный период этого возбудителя – от 3 до 7 суток. К сожалению, на 7-е сутки при самолечении могут быть осложнения, в результате чего требуется сложное лечение с обеспечением реанимационного оборудования", - отметил Рубан.

Карантин в Киеве: что известно:

Власти столицы ужесточили карантинные ограничения с 20 марта, с 23 марта Киев находится в "красной" зоне эпидемической опасности.

С 5 апреля в Киеве из-за ухудшения эпидситуации ввели локдаун, в частности проезд в общественном транспорте осуществляется по спецпропускам. Закрыты детсады и школы.

14 апреля мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что действие жестких карантинных ограничений в городе продлено до 30 апреля.

В столице с начала пандемии COVID-19 подтвержден в 181 тыс. 691 случае, умерли 4 тыс. 72 человека. Вчера в столице зарегистрировано 1 тыс. 625 подтвержденных случаев COVID-19, а также 51 летальный случай.

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Автор: Ольга Броскова