Необходимых данных о российском препарате до сих пор миру не предоставлено, говорит эксперт.

Российская вакцина от коронавируса может представлять опасность для людей, поэтому покупать ее не нужно даже в том случае, если она будет дешевле.

Об этом рассказал анестезиолог Сергей Дубров в эфире канала "Украина 24".

По его словам, сейчас говорить о существовании российской вакцины нельзя, поскольку ее клинические исследования не завершены.

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"Третью фазу (исследований, - УНИАН), как правило, до 50% препаратов не проходят качественно, не проходят успешно. В целом в мире таких прецедентов не было, когда новое лекарственное средство регистрировалось бы без полноценного клинического исследования. Это нарушение международных норм проведения исследований и очень опасно для людей, которые будут получать это средство или вакцину", - сказал он.

По словам врача, мировое сообщество не получило необходимых данных о вакцине российского производства.

"Полноценные материалы исследований не были представлены мировому сообществу. В одном из очень авторитетных медицинских журналов было опубликовано открытое письмо, где десятки специалистов обратились к производителю вакцины "Спутник-5" с просьбой предоставить материалы, ученые не получили эту информацию. Я бы вообще воздержался от высказываний, что вакцина "Спутник-5" или какая-то другая есть в Российской Федерации", - заявил Дубров.

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В России в августе заявили о регистрации "первой в мире" вакцины против COVID-19, ее якобы протестовали на дочери Путина.

Москва не предоставила международному научному сообществу никаких данных об испытаниях вакцины, которые бы подтверждали, что она безопасна и эффективна против COVID-19. Третья фаза клинических испытаний вакцины перед регистрацией не проводилась.

Издание Science отметило, что Москва не скоро сможет пользоваться своей вакциной. И она об этом хорошо знает. На это указывают даже определенные эпизоды сертификата, выданного российским министерством здравоохранения. В частности, в нем запрещается широкое использование вакцины до первого января 2021 года.

В то же время, международная группа исследователей выразила беспокойство по поводу возможных неточностей в отчете об испытаниях российской вакцины. В некоторых графиках встречаются подозрительные повторы, а данных для проверки результатов недостаточно.

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Автор: Юрий Годован