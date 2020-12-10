Украина не может и не будет использовать для вакцинации населения от коронавируса российскую вакцину "Спутник V", поскольку она не прошла третьей стадии клинических испытаний по требованиям ЕС, а потому неизвестно, будет ли она эффективна на 100%, также неизвестны ее последствия.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью "Украинской правде".
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"По российской вакцине, даже если не учитывать геополитические моменты, то она не прошла третьей стадии клинических испытаний. То есть она не может быть использована в Украине так же, как в развитых странах", - сказал глава украинского правительства.
Глава правительства пояснил, что третья стадия клинических испытаний является самой массовой и предусматривает вакцинацию десятков тысяч людей. Именно после последней фазы становятся понятными все риски и угрозы, которые может иметь тот или иной препарат.
"Это наиболее массовая стадия, которая как раз показывает все риски, угрозы, которые эта вакцина может в себе нести. Поэтому сегодня речь о закупке российской вакцины не идет", - добавил Шмыгаль.
К слову, ранее в ВОЗ заявили, что внесут российскую вакцину "Спутник V" в перечень рекомендованных вакцин для экстренного использования, если препарат будет отвечать обязательным критериям.
Напомним, в ЦОЗ сообщили, что вакцина от коронавируса поступит в Украину в рамках инициативы COVAX, предварительно, в середине или конце января 2021 года. Это будет пробная партия. Сам процесс прививки населения от коронавируса будет происходить в три этапа.
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