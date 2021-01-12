Глава МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что как член правительства выступил бы против принятия решения о закупке российской вакцины, если бы такой вопрос рассматривался.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что Россия навязывает Украине «гибридную» дискуссию о закупке своей вакцины от коронавируса «Спутник V».

Об этом глава МИД сказал в эфире программы "Сніданок з 1+1".

Читайте такжеУкраина может ввести свидетельства о вакцинации от COVID-19: В Минздраве дали объяснения

"Сам факт такой дискуссии - это уже признак навязанной нам такой гибридной дискуссии об этой вакцине. Я хочу четко сказать, чтопропагандистские возможности «Спутник V» намного превышают его реальные возможности эффективности",- заметил Кулеба.

Журналист уточнил, это он произнес политическое заявление, либо ссылается на медицинские данные.

"Я не думаю, что есть какой-то медицинский тест, который сейчас оценивает лекарства на пропагандистский эффект", - сказал Кулеба.

При этом он напомнил, что окончательных результатов исследований по эффективности российской вакцины «Спутник V» нет.

"Но я хочу сказать, что есть фактор гораздо более важный с точки зрения интересов России, чем медицинский, - это пропагандистский фактор, потому что нам навязывают эту историю, что "вот вас все бросили, вот вы ничего не можете, а мы, как всегда, братский народ, стоим здесь, рядом и готовы помочь"", - заявил Кулеба.

В то же время министр подчеркнул, что как член правительства выступил бы против решения о закупке российской вакцины, если бы такой вопрос рассматривался.

Российская "вакцина" от коронавируса

11 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса Sputnik V. По его словам, одна из его дочерей сделала себе прививку.

Москва не предоставила международному научному сообществу никаких данных об испытаниях вакцины, которые бы подтверждали, что она безопасна и эффективна против COVID-19. Третья фаза клинических испытаний вакцины перед регистрацией не проводилась. Вместе с тем россияне оценили эффективность своей вакцины в 92%.

24 августа президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Путин договорились о тестировании российской вакцины против коронавируса на белорусах, и что Беларусь станет первой страной, куда будет поставлена эта вакцина.

С декабря «Спутником» в РФ делают прививки медработникам и другим гражданам из групп риска.

В Минздраве Украины неоднократно заявляли, что эта вакцина не прошла третью фазу клинических исследований, а потому не может использоваться в Украине.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко