Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что Россия навязывает Украине «гибридную» дискуссию о закупке своей вакцины от коронавируса «Спутник V».
Об этом глава МИД сказал в эфире программы "Сніданок з 1+1".
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"Сам факт такой дискуссии - это уже признак навязанной нам такой гибридной дискуссии об этой вакцине. Я хочу четко сказать, чтопропагандистские возможности «Спутник V» намного превышают его реальные возможности эффективности",- заметил Кулеба.
Журналист уточнил, это он произнес политическое заявление, либо ссылается на медицинские данные.
"Я не думаю, что есть какой-то медицинский тест, который сейчас оценивает лекарства на пропагандистский эффект", - сказал Кулеба.
При этом он напомнил, что окончательных результатов исследований по эффективности российской вакцины «Спутник V» нет.
"Но я хочу сказать, что есть фактор гораздо более важный с точки зрения интересов России, чем медицинский, - это пропагандистский фактор, потому что нам навязывают эту историю, что "вот вас все бросили, вот вы ничего не можете, а мы, как всегда, братский народ, стоим здесь, рядом и готовы помочь"", - заявил Кулеба.
В то же время министр подчеркнул, что как член правительства выступил бы против решения о закупке российской вакцины, если бы такой вопрос рассматривался.
Российская "вакцина" от коронавируса
- 11 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса Sputnik V. По его словам, одна из его дочерей сделала себе прививку.
- Москва не предоставила международному научному сообществу никаких данных об испытаниях вакцины, которые бы подтверждали, что она безопасна и эффективна против COVID-19. Третья фаза клинических испытаний вакцины перед регистрацией не проводилась. Вместе с тем россияне оценили эффективность своей вакцины в 92%.
- 24 августа президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Путин договорились о тестировании российской вакцины против коронавируса на белорусах, и что Беларусь станет первой страной, куда будет поставлена эта вакцина.
- С декабря «Спутником» в РФ делают прививки медработникам и другим гражданам из групп риска.
- В Минздраве Украины неоднократно заявляли, что эта вакцина не прошла третью фазу клинических исследований, а потому не может использоваться в Украине.
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