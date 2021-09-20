Нардеп и глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья рассказал, для чего РФ распространяет ложную информацию о прививках от коронавируса.

Атаки на вакцинацию стали частью гибридной войны против Украины. Именно поэтому фейки о "непроверенности" вакцин и "непредвиденных последствиях" прививки не стоит брать во внимание. Ведь РФ распространяет такие фейки для дестабилизации ситуации в Украине.

Об этом в Telegram заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

"На прошлой неделе СБУ ликвидировала несколько мощных ботоферм, которые создавались по заказу кураторов из страны-агрессора. Тысячи сим-карт, десятки тысяч фейковых аккаунтов в соцсетях. Основные темы, которые "прокачивались" ботами - оправдывание агрессии против Украины и антивакцинация. Цель нашего северного соседа понятна: невакцинированная Украина – это слабая Украина, которая вынуждена постоянно вводить локдауны, где царят перманентный экономический кризис и постоянно растущее социальное напряжение", - отметил Радуцкий.

Он призвал граждан учитывать, что очередные сплетни в соцсетях относительно "непроверенности" вакцин и "непрогнозируемых последствиях" прививок - это информационный продукт, намеренно созданный для ослабления и дестабилизации Украины.

Читайте такжеВрач объяснила, почему прививки от COVID-19 нужно делать даже тем, кто переболел"Я неоднократно это проверил, как говорят, на себе. Каждый мой пост о вакцинации сразу атакуется десятками и сотнями ботов. Очень прошу, доверяйте проверенным фактам. По данным Центра общественного здоровья, 98,1% госпитализированных с COVID-19 в нашей стране – это вакцинированные украинцы. Среди вакцинированных почти не фиксируются осложнения или тяжелое течение болезни. Какие еще доказательства и аргументы нужны?"- резюмировал Радуцкий.

Как сообщал УНИАН, с начала вакцинальной кампании, которая продолжается с февраля, полностью иммунизированы от коронавируса уже 5 млн 152 тыс. 834 украинца.

Согласно данным опроса Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Центра политической социологии, 56% взрослого населения Украины не планирует вакцинироваться против COVID-19 в ближайшей перспективе.

Помимо этого недавно сообщалось о ботоферму в Днепре, которая работала на срыв кампании по вакцинации в Украине.

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Автор: Леся Лещенко