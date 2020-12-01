В Ривненском областном перинатальном центре женщина родила ребенка в околоплодном пузыре.
Об этом сообщается на странице центра в Facebook.
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«Этот ребенок точно будет счастливым. Он родился с лучшим другом (с сестренкой-близняшкой). Он родился в «рубашке» в областном перинатальном центре, где «рубашку» ему сохранили», - говорится в сообщении.
Как рассказали корреспонденту УНИАН в пресс-службе управления здравоохранения Ривненской ОГА, роженица является жительницей Ривне, 1980 г. р.
«1 декабря она родила двух девочек весом 3 килограмма 80 граммов и 2 килограмма 730 граммов», - отметили в управлении и добавили, что это уже вторые роды женщины.
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