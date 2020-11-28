Гинеколог Татьяна Шевчук: Интимная гигиена - это залог здорового секса

Насколько важна гигиена интимных органов до и после секса, стоит ли избавляться от волос в интимной зоне и каким способом лучше это делать, как выбирать себе нижнее белье и вредно ли использовать ежедневные прокладки в интервью УНИАН рассказала гинеколог Татьяна Шевчук.

Татьяна, расскажите, что такое интимная гигиена? И есть ли отличие между мужской и женской?

Гигиена - это система медицинских мероприятий, направленная на профилактику различных заболеваний. Обычно сюда входит интимный туалет (подмывание средствами для интимных органов), а также ношение чистого белья и использование ежедневных прокладок.

Цель интимной гигиены - это поддержание здоровья гениталий. У женщин и у мужчин разная анатомия. Например, влагалище женщины имеет гораздо больший объем, чем уретра у мужчин. Но здесь, скорее, речь в целом о поддержании гигиены, а не об отличиях.

Вы говорите, что нужно носить ежедневные прокладки. Но бытует мнение, что это не самое лучшее средство для интимного здоровья.

Это средства личной интимной гигиены для здоровых женщин. Влагалище - это орган, который покрыт слизистой. Это влажная среда из который текут выделения. В зависимости от фаз менструального цикла, таких выделений может быть много. Для того, чтобы поддерживать чистоту белья и своих гениталий в течении дня, и были придуманы ежедневные прокладки. Их можно менять по мере надобности, и белье будет оставаться сухим и чистым. Таким образом мы поддерживаем гигиену интимной зоны.

Какие выделения из половых органов допустимы, а какие нет?

В течение менструального цикла вагинальные выделения изменяются. Это связано с изменением выработки женских половых гормонов. Наиболее «сухой» период - это первая фаза цикла - от окончания менструации до начала овуляции. В это время у женщин выделений не много, и они более жидкой консистенции. Максимальное количество выделений совпадает с фазой овуляции. В это время их становится больше, и они напоминают белок свежего яйца. Благодаря такому количеству выделений в этот период сперматозоиды могут достичь яйцеклетки. Во вторую фазу цикла слизистая оболочка матки готовится к имплантации плодного яйца. В этот период выделения становятся более плотными, мучнистого характера. Они богаты различными белками и питательными веществами, которые выделяет слизистая, подготовленная для имплантации. И дальше - фаза отторжения слизистой оболочки матки - менструация.

Скажите, как правильно соблюдать гигиену во время менструации?

Период менструации нередко называют периодом очищения. В этот период следует больше времени уделять интимной гигиене. Нужно чаще подмываться, использовать прокладки или тампоны. В последнее время очень популярны еще и менструальные чаши.

Часто можно услышать, что тампоны во время месячных несут негативный характер для интимного здоровья. То есть, получается, что это миф?

Да, это неправда. Дело в том, что современные тампоны специально очищаются и имеют большую степень поглощения выделений. Также они имеют разные размеры и аппликаторы. Каждая женщина может подобрать тампон, который подходит именно ей. Правильно введенный тампон внутри влагалища вовсе не ощущается. А если он введен неправильно, то может вызывать неприятные ощущения. Также его стоит менять как можно чаще - раз в два-три часа, чтобы в нем не начался рост микрофлоры и это не привело к каким-то воспалительным проявлениям.

Вы сказали, что во время «месячных» следует чаще подмываться. А существует ли правильная техника подмывания?

Какого-то канона для подмывания не существует. Но всегда зоны должны обрабатываться от более чистой до более грязной. Поток жидкости лучше направлять из зоны гениталий до ануса, так как влагалище - это более чистая среда, а анус - более грязная.

Какими средствами вы рекомендуете пользоваться?

Есть множество средств таких как гели, пенки, шампуни. В этом вопросе лучше консультироваться с личным гинекологом. Эти препараты могут иметь лечебный эффект. И самый оптимальный вариант нужно подбирать непосредственно со своим врачом.

А как правильно ухаживать за своей интимной зоной мужчинам?

Мужчинам следует проводить интимный туалет, минимум, два раза в день. Что касается волос в интимных местах, то современные мужчины предпочитают или эпиляцию, или бритье. Но здесь я бы рекомендовала посоветоваться со своей второй половинкой и подобрать оптимальный вариант, чтобы во время близости всем было комфортно.

Если говорить об удалении нежелательных волосков, скажите, влияет ли как-то на интимные органы шугаринг, лазер или использование воска?

Безусловно влияет. Из всех этих методов самый безопасный - это лазерная эпиляция. Если правильно подобрать аппарат и качественно пройти курс, то можно раз и навсегда избавиться от нежелательных волосков. А вот удаление волос воском или шугаринг способствуют развитию воспалительных заболеваний кожи, а также вросшим волосам, которые часто могут стать источником серьезного воспаления и даже потребовать хирургического вмешательства.

А как влияет обычное бритье?

Бритье часто вызывает воспалительные процессы, гнойничковые высыпания, врастание волос. Если часто проводить такие манипуляции, то кожа может существенно измениться. Особенно, если делать это в теплое время года. Летом после бриться часто бывают высыпания. Поэтому тем женщинам, которые часто ходят на пляж, я бы рекомендовала делать лазерную эпиляцию. Эта процедура имеет меньше побочных эффектов.

Возвращаясь, к теме нижнего белья, можете дать советы по его выбору?

Белье должно быть удобным и красивым. Каждая женщина хочет чувствовать себя королевой. Пусть даже его никто не увидит, но у нас уже загораются глаза, когда мы понимаем, что белье красивое и сексуальное. Но здесь важно не забывать о комфорте.

Правда ли то, что гинекологи протестуют против стрингов? Почему?

Не существует одной модели для всех женщин. Белье нужно подбирать не только по красоте, но и по удобству. Некоторые женщины жалуются на то, что стринги им натирают. А те, кто занимаются спортом, наоборот, предпочитают стринги. Здесь важно прислушиваться к своему телу.

И напоследок, что вы можете сказать об интимной гигиене до и после секса?

Интимная гигиена - это залог здорового секса и уважение не только к партнеру, но и к себе. Проводить интимные процедуры до секса необходимо так же, как и после него. И на этом я хочу акцентировать внимание. Секс - это достаточно травматичный акт. После него на нижней слизистой гениталий могут быть повреждения (ссадины и микротрещины). Если после секса не подмыться с помощью средств для интимной гигиены, то через несколько часов или через сутки может возникнуть воспаление (кольпит, воспаление уретры и мочевого пузыря, цистит, уретрит).

Диана Могилевич

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