Чубаров заболел коронавирусом / фото УНИАН
Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заболел COVID-19.
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Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Против своей воли стал членом клуба COVID-19. Теперь задача с помощью Всевышнего покинуть этот клуб без потерь. Берегите себя!",- отметил Чубаров.
Коронавирус в Верховной Раде
- 11 ноября председатель парламента Дмитрий Разумков заявил, что заболел COVID-19. Он находится на самоизоляции и работает удаленно.
- 12 ноября первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук сообщил, что также получил положительный тест на коронавирус.
- Верховная Рада с 18 по 20 ноября отменила пленарные заседания, поскольку заболели многие депутаты и работники аппарата.
- На текущей неделе депутаты работают с избирателями, а пленарная неделя должна начаться во вторник, 1 декабря.
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