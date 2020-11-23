Председатель Меджлиса крымскотатарского народа получил положительный результат теста на коронавирус.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заболел COVID-19.

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Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Против своей воли стал членом клуба COVID-19. Теперь задача с помощью Всевышнего покинуть этот клуб без потерь. Берегите себя!",- отметил Чубаров.

Коронавирус в Верховной Раде

11 ноября председатель парламента Дмитрий Разумков заявил, что заболел COVID-19. Он находится на самоизоляции и работает удаленно.

12 ноября первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук сообщил, что также получил положительный тест на коронавирус.

Верховная Рада с 18 по 20 ноября отменила пленарные заседания, поскольку заболели многие депутаты и работники аппарата.

На текущей неделе депутаты работают с избирателями, а пленарная неделя должна начаться во вторник, 1 декабря.

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Автор: Татьяна Поляковская