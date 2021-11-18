Это позволит оперативно использовать 800 млн грн, которые недавно Верховная Рада выделила на закупку кислородных станций для больниц.

Верховная Рада приняла закон, который позволяет во время действия карантина проводить по упрощенной процедуре закупки по работам и услугам, связанным с проектированием и установкой кислородных станций.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий законопроект "О внесении изменения в раздел X "Заключительные и переходные положения Закона Украины "О публичных закупках" относительно предотвращения возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" №6293 за основу и в целом проголосовали, соответственно, 337 и 339 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как заявила заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа, принятие закона необходимо, чтобы оперативно использовать 800 млн грн, которые недавно Верховная Рада выделила на закупку кислородных станций для больниц.

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"Чтобы успеть закупить и установить эти станции в 2021 году, закупки должны состояться по упрощенной процедуре. Я напомню, что упрощенная процедура проходит не более десяти дней и не предусматривает обжалования. И в критической ситуации, которая сегодня сложилась с количеством больных ковидом и с заполненностью больниц, мы не можем медлить ни секунды", - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, 4 ноября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в Закон "О Государственном бюджете Украины на 2021 год", который предусматривает выделение дополнительных 800 млн грн на проектирование и установку кислородных станций.

Законом увеличены на 800 млн грн доходы общего фонда государственного бюджета по коду бюджетной классификации 14070000 "Налог на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров".

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Автор: Дмитрий Шварц