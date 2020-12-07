В селе утвержден план по ликвидации заболевания, который включает в себя зонирование, стемпинг-аут и дезинфекцию.

В селе Кандыбино Николаевской области зафиксировали вспышку птичьего гриппа.

Об этом сообщили в Главном управлении Госпотребслужбы в Николаевской области.

У погибших кур, принадлежавших жительнице села Кандыбино, был отобран биологический материал. Его отправили в Одесскую региональную государственную лабораторию по безопасности пищевых продуктов. Специалисты обнаружили РНК вируса гриппа птицы типа А1 субтипа H5 - птичий грипп.

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В селе проводят необходимые карантинные мероприятия: утвержден план по ликвидации заболевания, который включает в себя зонирование, стемпинг-аут и дезинфекцию.

Грипп птицы относится к трансграничным заболеваниям, распространение которых невозможно остановить только ограничив перемещение товаров через границу, поскольку основным фактором распространения является инфицированная дикая перелетная птица.

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Автор: УНИАН