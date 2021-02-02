Поддерживать своё психическое здоровье очень важно, говорят в ЦОЗ.

По сравнению с другими странами, в Украине зарегистрировали особенно высокий уровень депрессии. Поэтому в Министерстве здравоохранения рассказали, как улучшить своё психическое здоровье с помощью простых правил.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Украины.

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Психическое здоровье - это состояние благополучия, при котором человек реализует свои способности, может противостоять обычным жизненным стрессам и продуктивно работать. Именно поэтому поддерживать своё психическое здоровье очень важно.

5 главных советов, которые помогут улучшить ваше психическое здоровье и самочувствие:

Общайтесь с другими людьми

Хорошие отношения с окружающими важны для вашего психического здоровья, ведь они дают возможность поделиться положительным опытом с другими и почувствовать эмоциональную поддержку. Общение с друзьями, семьей, коллегами, единомышленниками помогает чувствовать себя в тонусе и сохранять жизненные силы.

Будьте физически активными

Регулярная физическая активность снижает уровень депрессии и тревожности, а также повышает самооценку и хорошее настроение. Это не обязательно должен быть интенсивная тренировка - можно просто прогуляться на свежем воздухе. Во время прогулки снижается уровень гормона стресса. Прогулку можно делать за полтора-два часа до сна, чтобы улучшить его качество и чувствовать себя более расслабленно.

Продолжайте учиться

Исследования показывают, что освоение новых навыков улучшает психическое состояние благодаря повышению уверенности в себе через развитие целеустремленности. Даже если вы чувствуете, что у вас недостаточно времени или нет нужды изучать что-то новое, есть много разных способов добавить новые знания в свою жизнь.

Помогайте другим

Ученые обнаружили, что доброта и щедрость могут помочь улучшить ваше психическое состояние благодаря созданию положительных эмоций и ощущение важности. Небольшие добрые дела для других людей или волонтерство способствуют повышению уровня нейромедиаторов, таких, как серотонин, дофамин и эндорфин. Также, когда мы делаем добрые дела, у нас увеличиваются самооценка, уровень эмпатии и сострадания, улучшается настроение. Это снижает артериальное давление и уровень кортизола.

Внимательно относитесь к своим мыслям, эмоциям и поведению

Осознание помогает лучше понимать собственные мысли и эмоции, тревогу или переживания, улучшить отношение к жизни и подход к решению проблем. Старайтесь прислушиваться к своему телу, желаний и процессов своего внутреннего мира, ведь это повышает способность планировать деятельность, положительно относиться к себе и, как следствие, - иметь высокий уровень эмпатии и самопринятия.

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Автор: УНИАН