Женщина длительное время болела дома, имела высокую температуру и принимала парацетамол.

В реанимации клинической больницы скорой медицинской помощи Львова умерла 23-летняя женщина на 14-й неделе беременности. В реанимационном отделении врачи боролись за ее жизнь около недели, однако ее состояние ухудшалось очень быстро.

Показатели сатурации у нее были в пределах 70-80, поэтому ее перевели на неинвазивную искусственную вентиляцию легких и подключили всю терапию, которая возможна для беременных женщин.

"К нам поступила молодая женщина, она долго болела дома, имела высокую температуру, принимала парацетамол, обращалась к семейному врачу, но ее состояние очень быстро ухудшалось. Ее госпитализировали уже в очень тяжелом состоянии с выраженной прогрессирующей дыхательной недостаточностью", – рассказала заведующая отделением анестезиологии и интенсивной терапии медучреждения Наталья Матолинец.

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Заведующая отметила, что по состоянию на утро 11 ноября в больнице скорой медицинской помощи во Львове 435 пациентов, из которых 60 – в реанимации.

"К сожалению, число критических пациентов, нуждающихся в вспомогательной или полной искусственной вентиляции легких, растет. Увеличивается количество пациентов молодого возраста", - сказала она.

Наиболее впечатляющим является то, что есть большое количество беременных женщин, которых поразил коронавирус, и подростков. За прошедшую неделю в больнице лечили четыре беременных женщины, за жизнь одной из них врачи борются сейчас, передает Твой город.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Ирина Погорелая