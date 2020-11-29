Нардеп заверил, что система здравоохранения Украины сейчас может выдержать до 30 тысяч новых больных.

Из-за того, что инкубационный период у COVID-19 от 14 до 21 дней, жесткий локдаун надо будет вводить как минимум на три недели. Сигналом для усиления карантина может стать отметка в 20 тысяч новых больных ежедневно.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал нардеп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий. При этом он отметил, что система здравоохранения Украины сейчас может выдержать до 30 тысяч новых больных.

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"В связи с тем, что инкубационный период COVID-19 от 14 до 21 дня, то и вводить (полный локдаун – ред.) надо минимум на три недели. И это опыт других стран, что весомый результат есть за три недели. Наша система здравоохранения на сегодня может выдержать до 30 тысяч (новых заболевших за сутки – ред.). Поэтому, я думаю, что если мы выйдем на цифру в 20 тысяч и больше, то, скорее всего, надо будет вводить локдаун", - заявил нардеп.

В то же время, Радуцкий отметил, что правительство, согласно недавно принятому постановлению Верховной Рады, должно за 7 дней предупредить украинцев, а также разработать компенсаторные меры для людей и бизнеса.

"Какой должен быть локдаун? По моему мнению, с остановкой транспорта. Если мы закрываем бизнес, школы, и при этом работает общественный транспорт – метро, поезда – то я не вижу от этого большого результата. Если полный локдаун – то и надо делать полный", - считает он.

На вопрос, на какой показатель ориентироваться для выхода из локдауна,"слуга народа" ответил: "Если 15 тысяч больных в день и количество выздоровевших будет увеличиваться – процент выздоровевших над процентом заболевших – и будет плато, не будет роста в течение недели и при том будет снижение, то это повод для ослабления карантина".

Карантин выходного дня в Украине

11 ноября Кабмин принял решение о введение карантина выходного дня с 14 ноября.

Правительство отказалось от адаптивного карантина и установило общегосударственный карантин с ограничениями, которые действовали в предыдущем варианте карантина на территориях с оранжевым уровнем эпидопасности, для всех территорий.

17 ноября Рада провалила голосование за рекомендацию Кабмина отменить карантин выходного дня.

25 ноября в Кабмине допустили введение тотального карантина на новогодние праздники.

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Автор: Андрей Василюк