Четверо пострадавших в пожаре в доме престарелых в Харькове находятся в удовлетворительном состоянии, еще один – в стабильно тяжелом.

Пятеро пострадавших в результате пожара в доме престарелых остаются в больницах. Их состояние - стабильное.

Об этом сообщили в пресс-службе харьковской мэрии, пишет Суспільне. Харків.

По ее словам, один из травмированных находится в ожоговом отделении больницы скорой и неотложной помощи. Это мужчина, перенесший инсульт.

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"У него 20% ожогов, его состояние стабильно тяжелое. Врачи оказывают ему помощь", — сказала Мирошниченко.

Еще три человека сейчас находятся в городском хосписе, который расположен на территории больницы №17, подтвердил общественному главный врач медучреждения Дмитрий Черепов. Их состояние удовлетворительное.

В хоспис при 17-й больнице также переведут одного травмированного из больницы №2, которого госпитализировали с подозрением на отравление угарным газом.

"Угроза отравления снята. Сейчас идет оформление документов", — сообщила Ольга Мирошниченко.

"Пациенты чувствуют себя удовлетворительно, сейчас им проводится полное медицинское обследование, потому что никакой медицинской документации нет. Всю необходимую медицинскую помощь они получают", — рассказал глава областного департамента здравоохранения Геннадий Бондарчук.

Родственников всех пострадавших нашли, отметили в горсовете.

Пожар в доме престарелых в Харькове

Как сообщал УНИАН, 21 января, в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, произошел пожар, в результате которого погибли 15 человек, 5 госпитализированы.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с электронагревательными приборами. По факту пожара полиция открыла производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Кабинет министров создал правительственную комиссию под председательством министра развития общин и территорий Алексея Чернышева по расследованию причин пожара.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, полицейские решают вопрос о задержании владелицы дома, в котором произошел пожар.

В Харьковской ОГА сообщили, что указанный дом нелегальный.

23 января будет днем траура в Украине в связи с гибелью людей в Харькове, сообщил президент Владимир Зеленский.

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Автор: УНИАН