Компания "Автоспецпром" передала ГП "Медицинский закупки Украины" 246 новый "скорых", которые полностью соответствуют ГСТУ EN 1789:2015 и современным европейским требованиям к такому типу медицинского спецтранспорта.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Всего ГП было передано 142 "скорых" типа В и 104 "скорых" типа С (реанимобили). Контракт на их поставку был заключен в конце прошлого года.

При этом при приемке изготовленных машин каждая успешно прошла тщательные проверки на соответствие госстандартам. Каждую машину проверяли независимые эксперты, а также специалисты "Медицинских закупок Украины" и областных центров экстренной медицинской помощи, куда вскоре будут направлены новые "скорые".

"Как и 104 реанимобиля, все "скорые" типа В были приняты с первого раза, легко и быстро. К тому же без замечаний. Выполнив такой большой заказ первыми, мы подтвердили свой статус ведущего украинского производителя "скорых" и участника системы экстренной медицинской помощи страны. При этом скорость выполнения и масштаб заказа никоим образом не повлияли на качество: каждая деталь в каждой машине соответствует всем действующим требованиям к автомобилям скорой медицинской помощи", - подчеркнул заместитель директора ООО "Автоспецпром" Кирилл Коморкин.

Компания готова продолжать сотрудничать с ГП "Медицинские закупки Украины" для дальнейшего обновления и пополнения парка "скорых" украинских медучреждений.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Иван Бойко