Министр подчеркнул, что Украина будет закупать исключительно те вакцины, которые рекомендует ВОЗ.

Украина не будет закупать российскую вакцину, потому что она не прошла третью стадию клинических испытаний.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов во время Часа вопросов к правительству в ВР, отвечая на вопрос народного депутата Нестора Шуфрича (фракция «ОПЗЖ») о целесообразности закупки российской вакцины.

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Степанов отметил, что на территории Украины могут быть применены только те вакцины, которые являются безопасными. «Безопасные вакцины, которые прошли все стадии клинических испытаний, в том числе третью стадию испытаний, которая является самой масштабной и которая предусматривает вакцинацию десятков тысяч людей», - подчеркнул он.

По его словам, все эти данные публикуются, в том числе на ресурсах Всемирной организации здравоохранения. Министр также отметил, что Украина будет закупать исключительно те вакцины, которые рекомендует ВОЗ.

«То, что касается российской вакцины то в мире не существует данных прохождения третьей стадии клинических испытаний. Насколько мне известно, опять же из различных информационных источников сейчас только проходит третья стадия клинических испытаний. Пока не пройдена третья стадия этих испытаний, по моему мнению, не о чем говорить», - отметил Степанов.

По его словам, именно не третий стадии клинических испытаний становится понятно является ли безопасной вакцина и какие «сопутствующие угрозы могут вызвать использование той или иной вакцины».

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Автор: Надя Пришляк