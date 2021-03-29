На днях Еврокомиссия представила проект "цифровых зеленых сертификатов" для содействия безопасному свободному перемещению в пределах ЕС в период пандемии.

Функционал украинского электронного здравоохранения eHealth потенциально позволяет выдавать документы о вакцинации от коронавируса, отрицательный тест или подтверждение того, что человек переболел COVID-19.

Читайте такжеВ Украине не будут вводить паспорта иммунизации: главный санврач назвал причинуОб этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер.

Он заявил, что в Минздраве внимательно следят за новостями из Европейского Союза, и отметил, что на днях Европейская комиссия представила проект "цифровых зеленых сертификатов" (Digital Green Certificate). Сертификаты должны стать стандартизированным документом, содержащим доказательства вакцинации от коронавируса или отрицательного теста (ПЦР или быстрого антиген-теста), или же доказательство, что человек переболел COVID-19.

"Сейчас функционал eHealth в Украине потенциально позволяет выдавать необходимые документы, но пока по принятому в Украине стандарту", - заявил Кучер.

По его словам, Министерство здравоохранения "сделало шаг на опережение, поэтому смотрим, какое будет финальное решение, и сразу начнем внедрение в Украине".

Паспорта вакцинации для туристов

17 марта Еврокомиссия предложила странам-членам ЕС создать "цифровой зеленый сертификат" единого образца для содействия безопасному свободному перемещению в пределах ЕС в период пандемии. В сертификатах будет указана фамилия и имя лица, дата рождения, дата выдачи, информация о прививках, отрицательный тест или выздоровления после COVID-19, а также уникальный идентификатор документа.

Депутаты Европарламента намерены к лету рассмотреть и одобрить предложения Европейской комиссии по созданию "цифровых зеленых сертификатов", которые позволят путешествовать в пределах стран ЕС в период пандемии.

29 марта президент Владимир Зеленский заявил о необходимости разработки в Украине системы "паспортов вакцинации" по примеру стран Евросоюза, США и Израиля.

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Автор: Константин Гончаров