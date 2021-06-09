По мнению экспертов и ученых, продукты сниженного риска можно рекомендовать как альтернативу сигаретам для тех, кто не может бросить курить, поскольку они позволяют потреблять никотин с меньшим вредом для здоровья.

Уравняв акцизы на так называемые продукты сниженного риска (Reduced risk products – RRP - девайсы для нагревания табака, электронные сигареты и прочие средства замещения) с акцизами на горючие сигареты, парламент и правительство делают их недоступными для большинства украинцев, при том, что согласно выводам американских и европейских врачей, они наносят значительно меньший вред для организма.

Дело в том, что себестоимость производства табака и жидкостей для RRP значительно выше, чем у классических горючих сигарет, а потому инициатива властей приведет к их значительному удорожанию.

Такое мнение высказали участники круглого стола в УНИАН, посвященного проблематике законодательных ограничений в области рекламы никотиносодержащих продуктов и алкоголя.

"Законодатели ставят знак равенства между продуктами сниженного риска и обычными сигаретами. Это уравнивание приведет к резкому скачку цен на эти продукты... В этом контексте интересно то, что множество депутатов сами используют системы для нагревания табака. При этом, они смогут продолжить их использовать даже после удорожания, в силу своих заработков, но для большинства украинцев средства замещения станут недоступны", - отметил генеральный директор и шеф-редактор УНИАН Михаил Ганницкий, модерируя мероприятие.

Как сообщил эксперт в области табачного законодательства, бывший руководитель ASH UK - ведущей организации по борьбе с курением, директор Counterfactual Consulting Клайв Бейтс, продукты сниженного риска на 95% менее опасны по сравнению с горючими сигаретами, а потому курильщикам необходимо доносить информацию о том, что даже если они не хотят или не могут бросить вредную привычку, то стоит хотя бы задуматься о возможностях минимизации вреда для своего здоровья через использование систем RRP.

Кандидат медицинских наук, торакальный хирург, декан медицинского факультета Киевского медицинского университета Евгений Симонец добавил, что основной вред здоровью при курении сигарет наносит не никотин – он вызывает зависимость, но не является самым вредным веществом – а химические соединения, которые образуются при горении.

"Системы для нагревания табака нагревают маленький "стик" до 300 или 350 градусов, что не создает процесса горения, но позволяет высвобождаться никотину. Таким образом, человек насыщается никотином, как при курении обычной сигареты, но, в то же время, не потребляет продуктов горения", - отметил Симонец.

Как добавил ведущий сотрудник ГП "Научный центр превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности имени академика Л.И. Медведя МОЗ Украины" Анатолий Строй, при курении сигареты высвобождается около 7 тысяч токсичных веществ, среди которых смолы, угарный газ, который связывает гемоглобин в крови и препятствует прохождению кислорода, а также вещества, которые провоцируют онкологию и негативно влияют на печень.

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Автор: Иван Бойко