Также существенно возросло количество больных с коронавирусом, подключенных к источникам кислорода, к аппаратам ИВЛ и пациентов, которые находились в отделении интенсивной терапии.

В Украине в марте госпитализировано наибольшее количество пациентов с COVID-19 за весь год с начала пандемии - более 97 тыс. человек.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной службы здоровья Украины Facebook по результатам брифинга.

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«В марте в больницы, работающие по договору с НСЗУ по всей стране, госпитализировано наибольшее количество пациентов за весь год с начала пандемии - более 97 тыс. человек. Это на 52% больше, чем в ноябре прошлого года, когда было зафиксировано наибольшее количество госпитализаций», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на 239% по сравнению с февралем увеличилось количество госпитализаций в Киеве - до более чем 10 тыс. человек. На 210% увеличилось количество госпитализаций в Днепропетровской области, на 200% - Хмельницкой и Одесской областях, на 184% - в Житомирской, на 178% - Киевской, на 165% - Львовской областях.

Также в марте по сравнению с февралем возросло на 127% количество пациентов, которые были подключены к источникам кислорода. Их общее количество составило почти 76 тыс., или 75% от всех пролеченных пациентов в марте; на 115% - количество пациентов, которые были подключены к аппарату ИВЛ – из почти 4 тыс. до более 8 тыс.; на 50% - количество пациентов, которые находились в отделении интенсивной терапии - с 8,5 тыс. до 16,5 тыс.

Коронавирус в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, в Украине за минувшие сутки выявлено 7 тыс. 856 новых случаев COVID-19, умерли 287 человек, госпитализированы 2 тыс. 770 человек.

За все время пандемии в стране коронавирусная болезнь была выявлена у 1 млн 861 тыс. 105 человек, от осложнений умерли 37 тыс. 301 человек.

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Автор: Константин Гончаров