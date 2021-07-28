Пострадавшие дети были госпитализированы в связи с тяжелыми заболеваниями почек и сахарным диабетом.

Специалисты выявили ряд нарушений у поставщика пищи, которой пятеро детей отравились в одесской больнице.

Как сообщили журналистам в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Одесской области, групповая пищевая токсикоинфекция зафиксирована среди детей, находящихся на лечении в нефрологическом отделении Одесской областной детской клинической больницы.

Всего отравились пятеро детей в возрасте от 4 до 15 лет. В областную больницу для лечения основных болезней потерпевшие поступили 16-23 июля.

Клинические признаки (общая слабость, температура до 37,8 С, рвота) отравления у них появились 25 июля после употребления в отделении готовых блюд. Поставщик питания - ООО "Питание Плюс", которое готовит еду на базе пищеблока Одесского областного медицинского центра психического здоровья (ул. Академика Воробьева, 9).

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Как отмечается, при обследовании пищеблока выявлен ряд нарушений. В частности, отсутствуют документы, подтверждающие безопасность и качество продовольственного сырья и пищевых продуктов. Также не соблюдаются гигиенические требования к технологическим процессам приготовления блюд, а именно: технологическое и холодильное оборудование устаревшее, кухонная посуда и разделочные инвентарь требуют замены.

Кроме того, не соблюдается санитарный режим - состояние помещений неудовлетворительное, их часть нуждается в ремонте, не созданы условия для обособленного хранения личной и санитарной одежды и прочее.

В настоящее время специалисты управления госучреждения "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней МОЗ Украины" продолжают расследование. Для лабораторных исследований отобраны пробы пищевых продуктов, смывов, материал от больных и работников заведения.

Отравление детей в больнице Одессы: что известно

В Одесской областной детской больнице пятеро детей отравились едой. Пострадавшие находятся в медучреждении на стационарном лечении.

Вчера в полиции заявили, что решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Автор: Лариса Козовая