Анатолия нашли с кровотечением и без сознания, но живым.

Житель Винницкой области скончался, поскольку фельдшер отказалась его госпитализировать, хотя другая медицинская бригада определила у мужчины инсульт.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Анатолия - окровавленного и без сознания - обнаружила его 14-летняя дочь Илона, после чего его родные вызвали "скорую".

Приехавшая фельдшер Галина Черная отказалась забирать пациента, назвав его состояние безнадежным и посоветовав искать машину, чтобы доставить его в морг. Более того, она вызвала полицию, заподозрив у мужчины черепно-мозговую травму, но эта версия не подтвердилась.

Спустя несколько часов семья вызвала "скорую" повторно, поскольку их родственник еще дышал - другая бригада сразу заподозрила инсульт и решила немедленно транспортировать его в реанимацию. Но из-за потери времени мужчине не смогли помочь.

"Было обширное кровоизлияние в левое полушарие мозга, он был инкурабельний и умер. Если бы было проведено все как надо, возможно что-то бы и изменилось", — говорит заместитель главврача Барской районной больницы Наталья Навроцкая.

Читайте такжеВ Киеве женщина истекала кровью - в больнице ее отказались принять, испугавшись COVID-19На станции скорой отказались комментариев случившееся, отметив, что Галина Черная проработала у них 40 лет и уволилась после скандала.

"Там случай был несовместим с жизнью, такое есть, когда состояние агонии. Мозговая кома была таких баллов, что ничего не сделала бы", — говорит уже экс-фельдшер.

По ее словам, она решила уволиться из-за давления со стороны родственников умершего пациента. Те требуют от нее хотя бы извинений, а в противном случае угрожают судом.

По факту произошедшего начато расследование с привлечением судмедэкспертов и комиссии департамента здравоохранения.

Ранее в этом году УНИАН сообщал, что в Днепре диспетчер "скорой" отказалась отправлять бригаду медиков для парня и девушки, которые пострадали в аварии и просили о помощи у прохожих.

Автор: Станислав Кожемякин