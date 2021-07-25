Существуют продукты, которые вызывают отеки и нутрициологи рекомендуют отказаться от них в период повышения температуры на улице. Также отечность возникает из-за сидячего образа жизни, поэтому правильное питание и минимальная активность необходимы. Ранее мы рассказывали о том, как похудеть с помощью бега.
Как бороться с отечностью - правила питания летом
Мы даем рекомендации, которые помогут уменьшить отечность, если она уже появилась. И в дальнейшем вам будет проще ее избежать, зная о таких нюансах в питании.
Отказ от сахара и молочных продуктов
Исключить не только явный сахар, но и скрытый. Тот, что содержится в консервах, фруктах, напитках и других продуктах. Причем, речь идет в том числе о кокосовом и тростниковом сахаре.
Минимизируем количество углеводов
Имеются в виду “быстрые” углеводы, которые никакой пользы организму не приносят:
- белый хлеб и мучные изделия из белой муки (торты, пирожные, печенье, булочки);
- колбасы;
- мед;
- магазинные сладости (напитки, газировка, конфеты);
- крахмал;
- быстроотвариваемые макароны из мягких сортов пшеницы;
- картофель;
- овощи после термической обработки, с появившимся легкоусваиваемым крахмалом;
- обогащенные сахаром консервированные фрукты, легко переходящие в глюкозу;
- алкоголь, особенно крепкие спиртные напитки и пиво;
- сахар и изделия с его добавлением, мороженое, варенья, джемы;
- картофель жареный или фри;
- фастфуд и почти все блюда в ресторанах быстрого питания, содержащие много крахмала и сахара.
Люди, которые часто “сидят” на низкоуглеводных диетах, вообще не страдают от появления отеков. Хотя, всё зависит от причины их возникновения.
Соль - белая смерть
Такая же точно, как и сахар. Если вы совсем не можете обойтись без нее, раскошельтесь на нерафинированную, а поваренной не пользуйтесь вообще.
Отечность в жару - что делать и как решить проблему
Нутрициологи и диетологи, в рамках советов о питании, рекомендуют забыть о полуфабрикатах, сосисках и прочей вредной еде. Между фруктами и ягодами лучше выбрать второе, в них меньше сахара. Зелень - обязательно, чем больше - тем лучше. Прекращаем пить кофе, зато увеличить количество воды. Помните, что норма для взрослого человека в день - 1.5 - 2 л. Мучить себя не стоит - выпивайте столько, сколько хочется, но литр - это минимум.