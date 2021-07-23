Похудеть с помощью бега можно, только если соблюдать определенные правила.

Многие из начинающих бегунов совершают ошибку - занимаются спортом, но игнорируют правильное питание. Они считают, что тренировки “простят” им поздний ужин, мол “и так сгорит”. Нет, не сгорит, а, наоборот, наберется еще больше.

К тому же, кроме противоположного результата, вы рискуете понизить свою выносливость, а не укрепить ее. Рассказываем, что нужно делать, чтобы добиться идеальной фигуры.

Как правильно бегать, чтобы похудеть - определяем вес

Решите для себя, какая цифра на весах вас устроит, и стремитесь к ней. Также можете для себя обозначить идеальный процент подкожного жира, мышечной массы и тд. Ориентируйтесь на результаты, которые отчетливо видны в зеркале и на весах, тогда вам будет проще наблюдать динамику.

Как быстро похудеть - начинайте правильно

Главное - не пытаться получить ошеломляющий результат в кратчайшие сроки. Начните с ходьбы, потом переходите на бег. Занимайся в комфортном темпе, позже - ускоряйтесь. Следите за пульсом и наращивайте скорость постепенно. В идеале - чередуйте ходьбу и бег. Таким образом у вас получится быстро сбросить вес и избежать травм.

Сколько можно сбросить, если бегать - увеличиваем дистанцию

У вас не получится сбросить 10 кг за неделю, если вы будете пробегать 15 км вместо 3х. Такая тактика навредит организму и может привести к травмам. Увеличивайте недельный километраж очень медленно и постепенно, не более 10% от объема прошлой недели. Скажем, если вы пробежали 20 км за неделю, то на следующей неделе вы можете пробежать 22 километра.

Что есть, чтобы похудеть - налаживаем рацион

Основной залог успеха любых тренировок - это питание. Вместо того, чтобы сидеть на жесткой диете, выполняйте правило: тратим больше, чем получаем.

Читайте такжеПродукты с отрицательной калорийность: миф или чудо?Тем не менее, есть один нюанс - после тренировки хочется есть больше, так как организм пытается “вернуть” потраченные калории. Постарайтесь приучить себя к употреблению только качественных продуктов.

Высококачественными продуктами считаются: орехи, овощи, фрукты, бобовые, молочные продукты, рыба, птица, красное мясо.

Низкокачественные продукты - это рис, сладости, переработанное мясо, жареная пища.

Как похудеть за две недели - добавьте силовых

Для того, чтобы занятия бегом были более эффективными, составьте себе график силовых тренировок и выполняйте их 2-3 раза в неделю. Они помогут укрепить мышцы и ускорить сжигание жира.

Начиная заниматься спортом, помните, что всё хорошо в меру и главное в этом деле - не навредить.

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Автор: Кристина Кащавцева