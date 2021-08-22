У мужчины не было прививки против COVID-19.

В Украине зафиксировали еще одну смерть в результате заражения вариантом коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта".

Об этом вечером в субботу, 21 августа, сообщила главный санитарный врач Львовской области Наталья Иванченко на своей странице в Facebook.

По ее словам, штамм "Дельта" унес жизнь жителя Стрыйского района Львовщины, которому было всего 36 лет.

"Он был невакцинирован. За пределы Львовщины не выезжал. Поступил в больницу в тяжелом состоянии, сразу в отделение реанимации и интенсивной терапии. Был на аппарате ИВЛ. За его жизнь медики боролись 8 дней. Пациент имел сопутствующую патологию - сахарный диабет, то есть был в группе риска и нуждался в вакцинации. К сожалению, спасти не удалось", - рассказала врач.

Вариант "Дельта" у мужчины подтвердила референс-лаборатория Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

Ранее сообщалось, что на Тернопольщине зафиксировали первую смерть от штамма "Дельта". 48-летняя женщина, которая до этого вернулась из-за границы, скончалась 16 августа в районной больнице.

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Автор: Катерина Комолова