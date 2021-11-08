Операция прошла успешно.

В Днепре врачи провели уникальную операцию на открытом сердце младенца.

Об этом сообщается на странице Центра матери и ребенка им. профессора Руднева в Facebook.

Маленький пациент родился с пороком сердца. Кардиохирурги провели радикальную коррекцию межжелудочковой перегородки.

"Во время таких операций на несколько часов сердце малыша останавливают, а "сердцем" ребенка становится АИК - аппарат "искусственное сердце - лёгкие". Ранее такие операции проводились только в столице. Но благодаря оснащению Центра матери и ребенка сегодня они возможны и у нас", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВо Львове от пневмонии умер ветеран АТО Юрий ДосякОперация длилась более пяти часов.

Отмечается, что ребенок уже идет на поправку.

Ранее сообщалось, что в Турции врачи успешно разделили сиамских близнецов. Операция длилась 27 часов.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Людмила Жерновская