В Украине есть угроза возникновения четвертой волны COVID-19 / фото УНИАН

В Украине существует угроза возникновения четвертой волны COVID-19, которая может быть вызвана "индийским" штаммом коронавируса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал на брифинге.

Читайте также"Минимальные ограничения": Степанов рассказал, каким может быть карантин "уже к лету"

Он отметил, что «очередная волна коронавируса преодолена, но абсолютно не время расхолаживаться».

"Очередная битва с COVID. Мы прогнозируем, что у нас может быть четвертая волна коронавируса. Мы должны все сделать, чтобы этот удар не был жесткий", - отметил Степанов.

По его словам, «над миром нависла угроза нового штамма коронавируса, который уже наделал немало горя в Индии и подходит к границам нашей страны. Этот вирус уже зафиксирован в Польше, Румынии, в других странах Европы».

Министр сообщил, что новый штамм коронавируса опаснее и агрессивнее, чем «южно-африканский» или «британский».

«Он выражен сверхтяжелой клинической картиной с поражением не только органов дыхания, но и желудочно-кишечного тракта и почек. У пациентов наблюдается тяжелая интоксикация организма, а, по сообщению индийских СМИ, также фиксируются случаи слепоты и мукормикоз, некротических поражений слизистых оболочек носа и горла», - отметил Степанов.

При этом он добавил, что рассказывает об этих симптомах не для того, чтобы запугать, а чтобы граждане были осторожными.

Мутация коронавируса: что известно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк