"Индийский" штамм поражает не только органы дыхания, но и желудочно-кишечный тракт и почки, может приводить к слепоте, некротическим поражениям слизистых оболочек носа и горла.

В Украине существует угроза возникновения четвертой волны COVID-19, которая может быть вызвана "индийским" штаммом коронавируса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал на брифинге.

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Он отметил, что «очередная волна коронавируса преодолена, но абсолютно не время расхолаживаться».

"Очередная битва с COVID. Мы прогнозируем, что у нас может быть четвертая волна коронавируса. Мы должны все сделать, чтобы этот удар не был жесткий", - отметил Степанов.

По его словам, «над миром нависла угроза нового штамма коронавируса, который уже наделал немало горя в Индии и подходит к границам нашей страны. Этот вирус уже зафиксирован в Польше, Румынии, в других странах Европы».

Министр сообщил, что новый штамм коронавируса опаснее и агрессивнее, чем «южно-африканский» или «британский».

«Он выражен сверхтяжелой клинической картиной с поражением не только органов дыхания, но и желудочно-кишечного тракта и почек. У пациентов наблюдается тяжелая интоксикация организма, а, по сообщению индийских СМИ, также фиксируются случаи слепоты и мукормикоз, некротических поражений слизистых оболочек носа и горла», - отметил Степанов.

При этом он добавил, что рассказывает об этих симптомах не для того, чтобы запугать, а чтобы граждане были осторожными.

Мутация коронавируса: что известно

Как сообщал УНИАН, в конце апреля «индийский» штамм вируса обнаружили в 7 странах Европы.

По прогнозу начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве, врача-эпидемиолога Олега Рубана, "индийский" штамм коронавируса появится в Украине в конце мая. По его мнению, этот штамм попадет в Украину после того, как граждане вернутся из отпусков из Турции и других стран, куда обычно ездят на майские праздники.

Напомним, в Индии произошла масштабная вспышка коронавируса. Почти каждый день в стране фиксируют более 400 тысяч новых заражений, а на днях подтвердили новый антирекорд по летальным случаям за сутки умерли более 4 тысяч человек.

В начале мая Украина закрыла въезд в страну из Индии для предотвращения распространения индийского штамма COVID.

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Автор: Надя Пришляк