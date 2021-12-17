При этом он отметил, что в Украине все еще очень распространена "Дельта", которой стоит остерегаться больше.

Врач и советник мэра Львова по медицинским вопросам Тарас Жиравецкий выразил мнение, что новый штамм коронавируса "Омикрон" уже есть в Украине, но официального подтверждения пока нет.

Он выразил мнение, что специалисты выявят его, если будут происходить очень большие скачки увеличения новых случаев. "Тогда мы, вероятно, будем понимать, что у нас начинает доминировать новый штамм. Здесь нужно обращать внимание на новые случаи, а не на госпитализацию, потому что "Омикрон" не является таким агрессивным", - отметил специалист в интервью ТСН.

"У нас и так достаточно большое количество инфицированных в Украине, просто сейчас немного уменьшилось количество тестирований. Ту официальную цифру, которая есть, нужно умножить на несколько раз, потому что мы видим, что 2500 госпитализаций было за прошедшие сутки, то есть это немало, и мы понимаем, что не может каждый третий, который инфицируется, ложиться в стационар. Это практически нереально. Поэтому мы понимаем, что то количество однозначно выше и соответствует, как минимум тому, что есть в Польше. А в Польше - примерно 26 тыс. официальных случаев, потому что у них проводят больше тестирований", - рассказал Жиравецкий.

При этом он отметил, что даже с тем тестированием, которое делают сейчас, специалисты увидят резкий рост количества новых случаев. Именно тогда, по словам специалиста, можно будет говорить о появлении "Омикрона" в Украине.

"Я думаю, где-то ориентировочно через 3-4 недели, до месяца", - сказал Жиравецкий.

Врач отметил, что "Дельта" Украину еще не покинула, "но у нас есть очень много вакцинированных людей, очень много тех кто уже переболел, поэтому эта волна начала спадать".

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Относительно того, поможет ли третья доза вакцинации защититься от "Омикрона", Жиравецкий отметил, что он, как медик, не понимает, как можно было за 2-3 недели исследовать, что она эффективнее, чем две. "Это не тема исследования 2-3 недель, это технически невозможно. Поэтому такие заявления, что бустерная доза должна спасти от заражения - это профанация в отношении эпидемиологии, потому что мы четко понимаем, что вакцина не срабатывает относительно остановки заражения вирусом", - пояснил специалист.

"Единственное понятно, что если мы видим, что действительно растет количество новых случаев, не только "Омикрона", но и "Дельты", то конечно стоит вводить снова ПЦР-тесты, карантин, чтобы уменьшить распространение и нагрузку", - сказал Жиравецкий.

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Автор: Ирина Погорелая